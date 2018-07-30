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'Atina'yı ABD yaktı suçu, Türkiye'ye atacaklar'

'Atina'yı ABD yaktı suçu, Türkiye'ye atacaklar'

Yunanistan'da, başkent Atina yakınlarında meydana gelen 91 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu orman yangınının "Türkiye'yi suçlamak amacıyla ABD tarafından çıkarılmış olabileceği" iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 18:11 - Güncelleme: 30-07-2018 18:11

Atina'da yayımlanan Eleftheri Ora gazetesi, manşetten verdiği "Çipras bütün Yunanistan'ı yakmaya hazır-Kundaklayıcılar Erdoğan ile Putin" başlıklı haberinde, hükümete yakın kimi çevrelerin "Türk ajanların, Rus teknolojisini kullanarak 8 Türk askerin saklandığı Mati bölgesini ateşe verdiği yönünde senaryolar yaydığını" yazdı. 

Gazetenin "Rafina yangınında Türk parmağıyla ilgili komplo teorileri"başlıklı başka bir haberinde de ABD ve NATO'nun, Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya "yaklaşımı" nedeniyle "büyük sorun yaşadığı" belirtilerek, "Tüm bu toplu katliamı, Türkiye'yi, 'dost' Rusya'dan ödünç alınan teknolojiyle kundaklayıcı olarak suçlamak için belki de Amerikalılar düzenledi." ifadelerine yer verildi. 

Kontra News gazetesi de "Attika'yı yabancı ajanlar ateşe verdi ve insanları diri diri yaktılar" başlıklı haberinde, yangının ardında Yunanistan'ı istikrarsızlaştırmak için örgütlü bir plan bulunduğunu ileri sürerek, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmasında bunu ima ettiğini yazdı. 

'ABD'NİN SAHİP OLDUĞU DEW TİPİ ENERJİ SİLAHLARIYLA ÇIKARILDI'

Attikanea internet sitesinde yer alan bir makalede ise yangını, ABD'nin, NASA'nın lazer uyduları aracılığıyla MASERS ışınları kullanarak çıkardığı iddia edilirken, Megas Filippos isimli internet sitesi de yangın bölgesindeki otomobillerin camlarının erimiş olduğuna dikkati çekerek, yangının "ABD'nin sahip olduğu güdümlü DEW tipi enerji silahlarıyla çıkarıldığını" ileri sürdü. 

Doğu Attika'daki yangınla ilgili bilgi kirliliğinin yoğun yer aldığı sosyal medya hesaplarında ise "Rothschildler bizi lazer silahla yaktı" yorumları yapılırken, Yunanistan'ın, orman yangınının ardından ABD tarafından HAARP sistemi aracılığıyla meteorolojik saldırıya da uğradığı, saldırının 11 bofor kuvvetinde fırtına oluşturarak şiddetli yağmur ve sele neden olduğu iddiasında bulunuldu. 

Vradini gazetesi, cumartesi günkü sayısında, Atina'nın doğusunda yer alan Mati'de çıkan yangında, Türkçe konuşan 8 yabancının kurtarıldığını belirterek, bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan FETÖ üyesi 8 firari asker olduğunu iddia etmişti.

Mora Yarımadası’ndaki Aigialia Metropoliti Amvrosios ise yaptığı açıklamada, Atina'daki yangın felaketini Aleksis Çipras'ın ateist olmasına bağlamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Hasan 30 Temmuz 2018 19:09 Yeni düsmanimiz Amerika, yalniz bunun sonu Rusya‘dan beter olur. Trump Putinden daha güclü..

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