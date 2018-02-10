  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Aşk ve Mavi 53. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Aşk ve Mavi 53. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Aşk ve Mavi 52. yeni bölüm yayınlandı. Herkes 53. yeni bölüm fragmanını merakla beklemeye başladı. 16 Şubat 2018 Cuma akşamı ATV'de ekrana gelecek Aşk ve Mavi'nin 53. yeni bölümünde neler olacak? İşte Aşk ve Mavi 53. yeni bölüm fragmanı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-02-2018 11:55 - Güncelleme: 10-02-2018 00:10

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Mavi, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.Herkes 53. bölümde neler yaşanacağını da merakla beklemeye başladı. Peki 16 Şubat 2018 Cuma akşamı ekrana gelecek Aşk ve Mavi'nin 53. yeni bölümünde neler olacak? 

AŞK VE MAVİ 52. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Mavi, Faysal'dan Ali'yle ilgili şikayetini geri almasını isteyecekken Ali gelir. Kocasının salıverildiğini gören Mavi çok sevinir ancak Ali, Mavi kendisini dinlemeyip Faysal'dan yardım istemeye gittiği için çok kızgındır. İkili kavga ederler. Mavi evi terk edip annesinin gecekondusuna yerleşir.

Safiye arkadaşı Seher'in ön ayak olmasıyla pazarcılığa başlar. Refika komadan çıkar. Son yaşanan olayların hiçbirini hatırlamamaktadır. Doktorun stresten uzak durması gerek tavsiyesiyle Göreçkiler fakirleştiklerini Refika'dan saklamaya karar verirler. Refika'ya hala zenginlermiş gibi rol yaparlar. Mavi'ye aşık olduğunu fark eden Faysal, kızı Ali'den koparmak için Pembe'den yardım ister. Pembe Faysal'a yardım etmek için kolları sıvar. Hasibe ise İsmet'i eve döndürmenin yollarını aramaktadır. İsmet, Pembe'ye öyle bir oyun oynar ki kız bütün Ürgüp'e rezil olur. İsmet'i boşanmaktan vazgeçiremeyen Pembe, intikam için tüm Göreçkiler'i şoke edecek bir şey yapar.

AŞK VE MAVİ 53.YENİ BÖLÜMÜ FRAGMANI

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Aşk ve Mavi 53. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat