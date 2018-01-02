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Asgari geçim indirimi 2018 ödemeleri AGİ ne kadar alacaksınız?

Asgari geçim indirimi 2018 ödemeleri AGİ ne kadar alacaksınız?

AGİ ödemeleri 2018 yılı tablosu netleşti. Evli olup eşi çalışmayanlar ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak? AGİ ödemesi 1 çocuklu aile için 205 liradan başlıyor, 3 , 4 ve 5 çocuklu aileler 258 lira AGİ alacaklar. Bekar olanların AGİ ödemesi ise 152 lira. Peki AGİ nasıl hesaplanır, asgari geçim indirimi 2018 yılında maaşa dahil mi?

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 11:13 - Güncelleme: 02-01-2018 16:47

2018 yılı asgari ücreti ile birlikte Asgari Geçim İndirimi ödemeleri de belli oldu. 2018 yılı Asgari Geçim İndirimi ödeme tablosuna göre bekar olanların AGİ ödemesi 152,18 lira, Evli olup eşi çalışmayanların AGİ ödemesi 182,51 lira, Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu kişilerin AGİ ödemesi 205,44 TL, Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu kişilerin AGİ ödemesi 228,16 TL Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu kişilerin AGİ ödemesi 258,70 TL, Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu kişilerin AGİ ödemesi 258,70 TL Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu kişilerin AGİ ödemesi 258,70 TL

  • AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 2018 ödemeleri tablosu

Eşi çalışan kişilerin Asgari geçim indirimi ödemeleri çocuk sayısına göre değişiyor. Buna göre evli olup eşi çalışanların AGİ ödemesi 152,18 TL
Evli, eşi çalışan 1 çocuklu çalışanların AGİ ödemesi 175 TL, Evli, eşi çalışan 2 çocuklu çalışanların AGİ ödemesi 197,83 TL, Evli, eşi çalışan 3 çocuklu çalışanların AGİ ödemesi 228,56 TL, Evli, eşi çalışan 4 çocuklu çalışanların AGİ ödemesi 243,48 TL, Evli, eşi çalışan 5 çocuklu çalışanların AGİ ödemesi 258,70 TL

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? : Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık olarak; İşçinin kendisi için %50, Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10, Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5, Üçüncü çocuk için %10 , Dördüncü ve daha fazla çocuk için çocuk başına %5, indirim uygulanır.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR? : Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ? : Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR? : AGİ aldığınız net ücrete dahil değildir. Asgari Geçim İndirimi maaşınız haricindedir. 
 
AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR? : AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • kerim 02 Ocak 2018 16:37 Bu AGİ leri kime hesaplatıyorsanız bir daha hesaplatmayın. Yanlış hesaplıyor. Öyle excell de AGİ hesaplanmaz. ALIN SİZE DOĞRU RAKAMLAR Medeni Durumu AGİ Oranı AGİ TUTARI Bekar (%50) 152,21 Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz (%60) 182,66 Evli eşi çalışan ve çocuksuz (%50) 152,21 Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu (%67,5) 205,49 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu (%57,5) 175,04 Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu (%75) 228,32 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu (%65) 197,88 Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu (%85) 258,76 Evli eşi çalışan ve çocuksuz (%50) 152,21 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu (%57,5) 175,04 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu (%65) 197,88 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu (%75) 228,32 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu (%80) 243,54 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu (%85) 258,76

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