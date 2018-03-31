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ASELSAN'ın yeni üyesi NEFER zorlu testi geçti

ASELSAN'ın yeni üyesi NEFER zorlu testi geçti

ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi NEFER, Kazakistan'ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 12:49 - Güncelleme: 31-03-2018 12:49

Paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen NEFER, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterlerinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine özgün ürün ve sistemler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi NEFER, Kazakistan'ın zorlu kış koşullarında denendi. 

Müşteri testlerini başarıyla tamamlayan NEFER, atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldı.

Batı veya Doğu menşeli 25/30 milimetrelik otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 7.62 milimetre eş eksenli silahın bulunduğu NEFER silah sistemi, hafifliği ve düşük silüetiyle de pazarda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

İDEAL BİR SEÇENEK
NEFER, 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilirken, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterlerinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

NEFER ayrıca üzerindeki gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece ve gündüz koşullarında otomatik hedef tespit, takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkanı da sunuyor.

Bugüne kadar 14 ülkede 2 binin üzerinde uzaktan komutalı silah sistemi kullanımda olan ASELSAN, yeni ürünü NEFER'i başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de NEFER'in Kazakistan'daki testleri başarıyla geçtiğini resmi Twitter hesabından duyurdu. Canikli, NEFER'in atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldığını bildirdi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • verde 31 Mart 2018 13:33 Eskiden ben ürünlerini beğenmiyorum diyenlere inat aselsana destek olalım diye alırdık. Şimdi bu desteğimizin karşılığını verdi ve artık o marka. Gurur duyuyoruz onla. Bışa destek olmadığımızı gösterdi. Bir numara oldu.

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