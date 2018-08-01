Arzum Onan'dan romantik paylaşım!

Türkiye ve Avrupa Güzeli unvanını taşıyan oyuncu Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ ile birlikte çekilen bir pozunu sosyal medya hesabı Instagram sayfasında paylaştı.
Arzum Onan'ın sadece evlilik tarihleri olan 1 Ağustos 1996 notuyla paylaştığı bu poz, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Onan'ın takipçileri çifte bol bol "Maşallah, Allah nazardan korusun" mesajları yazdı.
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