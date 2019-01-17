Arkadaşlık uygulaması Tinder'a bomba bir özellik ekleniyor

Telefonunuzdaki konum sayesinde çevrenizde Tinder uygulamasını kullanan birini bulabilir, eşleşebilir ve konuşabilirsiniz. Diğer arkadaşlık uygulamalarına göre daha popüler olan Tinder, kullanıcı memnuniyetini artırmak için yeni bir özelliği test ediyor. Buna göre, sohbet esnasında Spotify ile konuştuğunuz kişilere şarkı paylaşabileceksiniz.

Tinder’ın Spotify ile ortaklığını daha da genişletmek amacıyla şu an test aşamasında olan bu uygulama merakla bekleniyor. Şu anda zaten Spotify hesaplarını Tinder ile eşleştiren kullanıcılar, sevdiği sanatçıları ve müzik tercihlerini profillerinde gösterebiliyorlar. Ayrıca kendilerini tanımlayacaklarını düşündükleri bir şarkıyı da marş olarak Tinder profillerine sabitleyebiliyorlar.

Tinder’ın test ettiği yeni Spotify özelliğinin ekran görüntülerine göre, kullanıcılar mesajlaşırken metin çubuğunun yanında bulunan yeşil bir müzik simgesine dokunarak arzu ettikleri şarkıları paylaşabilecek.