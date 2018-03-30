Arka Sokaklar 476. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen ve en uzun soluklu dizi unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Arka Sokaklar dizisinin 476. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Küçük bir çocuk, öldürülmüştür. Olay kamu davası haline gelmiştir ve halk ayaklanır. Ekibp katili arama çalışmalarına başlar.

Şükran, İlyas’ı, girdiği örgüt yolundan vazgeçirmeye çalışır ama başarılı olamaz. İlyas ve Hüseyin bir arabayı gasp edip içini plastik patlayıcıyla doldururlar. Büyük bir terör eylemi yapmaya hazırlanmaktadırlar. Ekip onları bir an önce bulup durdurma peşindedir.

Tekin, öğretmeninin arkadaşı Şenay isimli bir bayan ile tanışır. Şenay, cemiyet hayatında tanınmış bir kadındır. Evdekiler de durumdan rahatsız olur; ama, Tekin’i vazgeçiremezler. Yusuf, Bahar’a Mardin’de olduğunu söyler; ancak, İstanbul’dadır. Aylin, tesadüfen Yusuf’u görür ve Bahar’a haber verir. Aylin ve Bahar sinyal takibinden Yusuf’un yerini tespit ederler. Ne iş çevirdiğini öğrenmeye çalışırlar.

ARKA SOKAKLAR 476. BÖLÜM FRAGMANI: Arka Sokaklar 476. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 476. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.