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Arka Sokaklar 471.yeni bölüm fragmanı Selin ölecek mi peki şimdi ne olacak

Arka Sokaklar 471.yeni bölüm fragmanı Selin ölecek mi peki şimdi ne olacak

Kanal D ekralarında yayınlanan ve ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, 470.son bölümü ile izleyicilere unutulmaz bir bölüm sundu. Herkes Selin için çırpınıyor. Peki Arka Sokaklar'da Selin ölecek mi? Arka Sokaklar 470.son bölümün hemen ardından Arkada Sokaklar 471.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 17:00 - Güncelleme: 23-02-2018 17:00

Arka Sokaklar bu başarılı reyting sonuçlarıyla, 13 sezon daha devam edebilir... Kanal ekranlarında yayınlanan ve bir türlü eskimeyen ayrıca reyting sonuçlarında daima zirvede olan Arka Sokaklar 470.son bölümü ile izleyiciyi merak ve heyecan içinde bıraktı. Herkesin aklına şu soru var 'Selin ölecek mi?' Arka Sokakları seyreden fanatikler 470.son bölümün hemen ardından 'Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı' ve 'Arka Sokaklar 471.yeni bölüm fragmanı'nı aramay koyuldu. Arka Sokaklar 471.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Arka Sokaklar 470.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Arka Sokaklar 471.yeni bölüm fragmanını izleyelim... Arka Sokaklar her cuma saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKALAR 470.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Selin, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır. Tüm ekip Selin’den gelecek olan haberi beklemektedir.

Vecdi, Can’ı, Mahmut’un yanından kaçırır. İstanbul’da terör eylemi yapmaya hazırlanır. Can’ın üzerine bomba düzeneği yerleştirir. Rıza Babalar durumdan haberdar olur ve patlamanın gerçekleşeceği meydana gelirler. Mesut bomba patlamak üzereyken müdahale etmeye çalışır. Selin’in hayati tehlikesi devam ediyor! Arka Sokaklar 471.yeni bölüm 2 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKALR 471.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayında değil ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.

 

 

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