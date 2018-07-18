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Aref herkesi kandırdı mı! Şaşırtan sağlık raporu

Aref herkesi kandırdı mı! Şaşırtan sağlık raporu

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdığı sihirbaz İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'nin herkesi kandırdığını iddia etti. Aref'in sağlık durumuna ilişkin raporu paylaşan Dede, 'ısırdığında öldürme riski olan bir yılanla gösteri yapabileceğine inanan olmuş muydu?' diye sordu.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 11:43 - Güncelleme: 18-07-2018 11:43

SİHİRBAZLIK gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Türkiye Aref'i konuştu. Ünlü şovmenin felç kalabileceği bile söylendi.Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref, sağlığına kavuşması için Sağlık Bakanlığı devreye girdi ve apar topar ambulans uçakla Mısır'a gönderildi

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ NE DEMİŞTİ?
Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Aref Ghafouri’nin sağlık durumuyla ilgili dün yaptığı açıklamada sokulan bölgede 'lokal zehirlenme' olduğunu ve bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini dile getirmişti.

ASİSTANI: YILANIN ISIRDIĞI AN YANINDA DEĞİLDİM
Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren asistanı Yana Vinter, Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyerek  şunları söylemişti:
"Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu."

Aref'in sağlık durumuyla ilgili tartışmalar sürerken konuya ilişkin Star gazetesi yazarı Ersoy Dede ilginç bir yazı kaleme aldı. Aref'in sağlık durumunu içeren raporunu köşesinde paylaşan Dede, şu ifadelere yer verdi:

AREF'İN EPİKRİZ RAPORU
"Senelerdir adını duymadığımız bir genç vardı. Aref isimli bir illüzyonist.. Acun’un yarışma programlarından ünlenmiş garip davranışları olan biri..  Seneler sonra karşımıza, ‘Kobra yılanı soktu’ haberiyle çıktı.. Dendi ki, iki saat içinde Mısır’a gidip o panzehiri alamazsa ölecek.. Ve de Mısır vize vermiyor.. Yani gencecik adam gözlerimizin önünde ölüp gidecek.. Derken Sağlık Bakanlığı ambulans uçakla genç şovmeni Mısır’a yolladı.. O havadayken, Aref’in epikriz raporu yansıdı basına..“… nörolojik muayenesinde olağandır. Duyu motor defisit bulunmamaktadır. Kraniyal muayene olağandır. Patolojik refleks yoktur.. Hastanın ön kolu atele alıp lezyon bölgesi işaretlenmiş olup…”

ARI SOKMASI KADAR RİSK ALTINDA
Türkçesi.. Sinirsel sistemi etkileyen bir durum yoktur.. Duyu motorlarda zayıflık yoktur.. Isırık olan bölge tedavi altına alınmıştır.. Yani ‘arı sokması’ kadar risk altında Aref.. Anlayacağınız bu genç illüzyonist işi büyütmüş ve bir sahne dolusu adamı değil, aralarında devletin de olduğu bir ülke dolusu insanı kandırmış durumda bu defa..  Ayrıca, sahiden de, ısırdığında öldürme riski olan bir yılanla gösteri yapabileceğine inanan olmuş muydu? "

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 11:51 benim bildiğim gösteri için kullanılan yılanlar zehirhi hayvanların zehiri alınıyor zararsız hale getiriliyor diye biliyorum tv lerde yarışmalarda çok sık kullanılıyor bu hayvanlar zaten zehirli ve zararlı olan bir ısırgan kemirgen hayvanla kimse çalışmaz

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