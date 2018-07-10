Arda Öziri'nin nişanlısı kim Vildan Örnek büyük vefasızlığı olay oldu

Arda Öziri'nin sevgilisi kimdir, Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek kaç yaşında ne iş yapıyor soruları bugün magazin basınına düşen bir haberin ardından merak konusu oldu. 27 Mayıs'ta motosiklet kazasında hayatını kaybeden başarılı oyuncu Arda Öziri'nin ardından duygu dolu kelimeler yazan nişanlısı Vildan Örnek'in dansözlü müzikli eğlenceli bir partiye katılması olay oldu. Arda Öziri'nin ölümünün ardından ise sadece 42 gün geçmesi yapılanların vefasızlık olarak yorumlanmasına neden oldu.

Ruhsar, Dadı, Aşkın Bedeli, Akasya Durağı, Kampüsistan, Kınalı Kar, Asmalı Konak ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinden rol alan Arda Öziri pazar günü geçirdiği trafik kazasında hayatını yitirmişti.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?: Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı. Akasya Durağı, Ruhsar, Asmalı Konak, Kampüsistan gibi dizilerde rol alan oyuncu, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamıştı.

Motosiklet kazasında ölen Arda Öziri, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden, kendisi gibi oyuncu olan okul arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafta ortada görülüyor.

Arda Öziri, Diriliş Ertuğrul'un 2017 - 2018 yeni sezonunda Göktuğ karakteriyle Emir Sadettin'in himayesinde karşımıza çıkmıştı. Emir Sadettin'in görev süresince yanında olan Göktuğ karakteri senaryo gereği ölerek diziye veda etmişti.

Arda Öziri motosiklet kazası nasıl oldu? : Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü sapağında saat 03.30 sıralarında kayganlaşan yolda Arda Öziri yönetimindeki üç tekerlekli motosiklet kayarak kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı.

Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını anlattı: Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. "Bu saatte gitme, kal" dedim ama Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi. Cengiz Çolak ayrıca şu paylaşımı yaptı: Benim canım dostum arkadaşımi sırdaşım kal dedim sana, gitme dedim. Meğer azrail seni yolda bekliyormuş. Ölüm sana hiç yakışmadı kıymetlim. Yanımda gittin uyudum uyandım artık yoksun. Çok üzgünüm, acaip üzgünüm...