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Apple MacBook Pro sorununu itiraf etti!

Apple MacBook Pro sorununu itiraf etti!

Teknoloji devi Apple, 2018 MacBook Pro modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorununu doğruladı

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 14:52 - Güncelleme: 25-07-2018 14:52

eçtiğimiz günlerde bizim de haberini yaptığımız ve bazı 2018 MacBook Pro modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorunu ile ilgili resmi açıklama Apple tarafından yapıldı. Sorun 2018 model 8. nesil Intel Core i9 işlemci kullanan (2.9 GHz 6 çekirdekli 8. nesil Intel Core i9 4.8 GHz’e kadar Turbo Boost işlemcisi) MacBook Pro modellerinde yaşanıyordu. YouTuber Dave Lee'nin ortaya çıkardığı sorun farklı kişiler tarafında da doğrulanmıştı. Sorun yüzünden aşırı ısınan MacBook Pro, vaad ettiği saat hızlarına çıkamadığı gibi çok daha düşük frekansta çalışmak zorunda kalıyordu. Lee, MacBook Pro'yu buzdolabına koyarak yaptığı testlerde performansın arttığını da ortaya çıkarmıştı. 

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Apple, sorunun işletim sisteminde yer alan bir hatadan kaynaklandığını belirterek kullanıcılarından özür diledi. Konuyla ilgili bir güncelleme de yayınlanayan Apple, sorunun bu güncellemenin ile ortadan kaltığını da belirtti. macOS High Sierra 10.13.6 Supplemental Update for MacBook Pro adı verilen güncelleme Apple'ın internet sayfasından yüklenebiliyor.

Müşteri deneyimi konusunda oldukça hassas olan Apple, sunduğu güncelleme ile sorunu ortadan kaldırırken, Türkiye fiyatı 40 bin TL'yi aşan adı geçen MacBook Pro modellerinde bundan sonra bu tarz bir sorun yaşanmayacağını söyleyebiliriz. Siz de bu cihaza sahipseniz gerekli güncellemeyi yaparak aşırı ısınma sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

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