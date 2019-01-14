Apple fanatiklerine müjde! iPad Mini 5 geliyor

En son iPad Mini modelini 4 yıl önce 2015 yılında tanıtan Apple, o günden bu yana sessizliğini koruyordu. Markanın fanatiklerinin heyecanla beklediği yeni modelle ilgili görüntüler de internete düştü. Ortaya çıkan görüntülerde cihazın ekranının önceki modele göre biraz daha büyük olacağı da anlaşılıyor.

Çin'de ortaya çıkan fotoğraflara göre iPad Mini 5 için seri üretime geçildi. Görüntülerden anlaşıldığına göre tablet bilgisayarda 3.5 mm kulaklık girişi yer alacak. Yeni tablet bilgisayarın ekran boyutu da 9.7 inçe yükseltiliyor. Ortaya atılan diğer iddialara göre yeni iPad Mini modeli halen satışta olan iPad modellerine göre uygun fiyatlı olacak. Ayrıca işlemci olarak iPad mini 5 modelinde A11 Bionic işlemci kullanılacak. Yeni modelin Touch ID mi yoksa Face ID mi kullanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Son aylarda Türkiye'deki ürünlerini yüksek fiyattan sattığı için eleştirilen Apple'ın bu yeni modelinin olası Türkiye fiyatının uygun olması durumunda satış rakamlarının yüksek olacağını söyleyebiliriz. Zira bu model özellikle uygun fiyatlı tablet almak isteyenlerin tercih ettiği bir seçenek olmuştu. Ancak fiyat yüksek olursa bu tercih Android modellere doğru kayacaktır.