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Apple CEO'su Tim Cook açıkladı! Türkiye'deki ekonomik sıkıntı satışları etkiledi

Apple CEO'su Tim Cook açıkladı! Türkiye'deki ekonomik sıkıntı satışları etkiledi

Dünya devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, bu yılki satış hedefine ulaşamayacaklarını belirtirken sebep olarak ise bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılara bağlı olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 11:06 - Güncelleme: 02-11-2018 11:06

Reuters’a açıklamalarda bulunan Apple CEO’su Tim Cook, bu yılki satış hedeflerine ulaşmalarını beklemediğini dile getirdi. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntıların hedeflerine ulaşmalarını engellediğini belirten Cook, borsayı gelen düşük satış rakamlarına hazırladı.

4 ülkede sıkıntı var
Tahminlere göre Apple, Aralık ayı ile sona erecek yılın son finansal çeyreğinde 91 milyar dolar gelir elde edecek. ‘’Gelişmekte olan pazarlarda sıkıntı var’’ diyen Tim Cook ise yatırımcılara konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda sıkıntı yaşadıkları pazarları Türkiye, Hindistan, Rusya ve Brezilya olarak gösterdi.

Dolar etkiledi
Bir dönem 7 TL’ye kadar yükselen dolar kuru, Apple’ı ürünlerine zam yapmaya mecbur bırakmıştı ve iPhone fiyatları, otomobil fiyatları ile yarışır hale gelmişti. Ancak Brunson’ın serbest bırakılmasıyla kısmen de olsa çözülen Türkiye-ABD arasındaki kriz, kurun yeniden 5.5 TL seviyelerine inmesini sağladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 11:28 Kendi dusen aglamaz sayin cook. Bir ulkenin gelecegi ile oynarsaniz ulkenin gelecegide sizle oynar.

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