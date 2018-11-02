Apple CEO'su Tim Cook açıkladı! Türkiye'deki ekonomik sıkıntı satışları etkiledi

Reuters’a açıklamalarda bulunan Apple CEO’su Tim Cook, bu yılki satış hedeflerine ulaşmalarını beklemediğini dile getirdi. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntıların hedeflerine ulaşmalarını engellediğini belirten Cook, borsayı gelen düşük satış rakamlarına hazırladı.

4 ülkede sıkıntı var

Tahminlere göre Apple, Aralık ayı ile sona erecek yılın son finansal çeyreğinde 91 milyar dolar gelir elde edecek. ‘’Gelişmekte olan pazarlarda sıkıntı var’’ diyen Tim Cook ise yatırımcılara konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda sıkıntı yaşadıkları pazarları Türkiye, Hindistan, Rusya ve Brezilya olarak gösterdi.

Dolar etkiledi

Bir dönem 7 TL’ye kadar yükselen dolar kuru, Apple’ı ürünlerine zam yapmaya mecbur bırakmıştı ve iPhone fiyatları, otomobil fiyatları ile yarışır hale gelmişti. Ancak Brunson’ın serbest bırakılmasıyla kısmen de olsa çözülen Türkiye-ABD arasındaki kriz, kurun yeniden 5.5 TL seviyelerine inmesini sağladı.