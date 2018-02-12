AÖF kayıt yenileme Anadolu Üniversitesi bölüm harç ücretleri

AÖF kayıt yenileme sayfası anadolu.edu.tr adresinden erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi'ne bahar dönemi kaydı yaptıracaklar öğrenciler için son gün 23 Şubat Cuma günü. . 2018 AÖF Bahar dönemi vize sınavı; 14 Nisan 2018 tarihinde başlayacak, 15 Nisan 2018 tarihinde sona erecek. Bahar dönemi final sınavı; 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak 3 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini için tarih Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri, 12 Şubat Pazartesi yani bugün başlıyor, 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitiminde sona eriyor. Mazaretli kayıt yenileme işlemleri ise 23 Şubat Cuma günü yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: Bahar dönemi vize sınavı; 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor Bahar dönemi final sınavı; 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor

GEÇTİĞİMİZ DÖNEMİN KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ

AÖF kayıt yenileme ücretlerinde bu dönem bir fark uygulanması beklenmiyor.

İşletme Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri;

1-İşletme Lisans Programı – 205 tl.

2-Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı – 205 tl.

İktisat Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri;



1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş. – 205 tl.

2-İktisat Lisans Programı – 205 tl.

3-Kamu Yönetimi Lisans Programı – 205 tl.

4-Maliye Lisans Programı – 205 tl.

5-Uluslararası İlişkiler Lisans Programı – 205 tl.

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları Harç Ücretleri;

1-Felsefe Lisans Programı– 205 tl.

2-Sosyoloji Lisans Programı – 205 tl.

3-Tarih Lisans Programı – 205 tl.

4-Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı – 205 tl.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları Harç Ücretleri;

1-Adalet Önlisans Programı – 205 tl.

2-Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı – 205 tl.

3-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı -225 tl.

4-Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı – 205 tl.

5-Dış Ticaret Önlisans Programı – 205 tl.

6-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağ. Önlisans Programı – 365 tl.

7-Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.

8-Ev İdaresi Önlisans Programı – 205 tl.

9-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı – 205 tl.

10-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı – 205 tl.

11-İlahiyat Önlisans Programı – 205 tl.

12-İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı – 205

13-İşletme Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.

14-Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programı – 205 tl.

15-Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı -225 tl.

16-Lojistik Önlisans Programı – 205 tl.

17-Marka İletişimi Önlisans Programı – 205 tl.

18-Medya ve İletişim Önlisans Programı – 205 tl.

19-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piy. Önlisans Programı – 205 tl.

20-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı – 205 tl.

21-Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı – 205 tl.

22-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.

23-Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Programı – 205 tl.

24-Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı – 205 tl.

25-Sosyal Bilimler Önlisans Programı – 205 tl.

26-Sosyal Hizmetler Önlisans Programı -225 tl.

27-Spor Yönetimi Önlisans Programı – 205 tl.

28-Tarım Önlisans Programı – 205 tl.

29-Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı -225 tl.

30-Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı -225 tl.