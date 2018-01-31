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AÖF kayıt yenileme 2018-ders ekleme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme 2018-ders ekleme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme işlemleri başlıyor beklenen tarıh 12 Şubat Pazartesi. AÖF kayıt yenileme işlemi online olarak yapılacak. aof.gov.tr adresine girecek öğrenciler TC şifresi ve öğrenci numarası TCKN ile sisteme giriş yapacak. AÖF kayıt yenileme işlemi 10 gün sürecek 23 şubat günü AÖF kayıt yenileme işlemleri bitecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat olarak açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 12:00 - Güncelleme: 31-01-2018 12:00

AÖF kayıt yenileme 2. dönem başvuru sayfası 12 Şubat'ta açılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen öğrenciler 12 Şubat'tan sonra 10 gün içinde 23 Şubat'a kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.

AÖF kayıt yenileme 2. dönem ne zaman başlıyor sorusunun cevabı netleşti. AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler: Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (muvazzaf askerler hariç), Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge) Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF sınav soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?: Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2001 yılından bu yana sınav soruları ve cevap anahtarları e-Kitap biçiminde yayınlanmaktadır. Öğrenciler TC kimlik numarasıyla oturum açarak (Açıköğretim Fakültesi oturum açma sayfası: için tıklayınız) "Fakülte" başlığından "Sınav Soruları" seçeneğine, "Bölüm" başlığından öğretim yılını, "Ders" başlığından istenen sınavı seçerek sınav sorularına erişebilirler. Eğer Açıköğretim sistemiyle öğrenim gören Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğrencisi iseniz, "T.C. Kimlik Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.

AÖF soru ve cevapları: 2001 yılından bu yana AÖF sınav soru ve cevaplarını e-Kitap formatında öğrencilere paylaşıyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi AÖF soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. Öğrenciler T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak sisteme girip hem bu yıl ki, hem de geçmiş yıllardaki sorulara erişebiliyorlar.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?: Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur, 30'ar dakika sınav süresi verilir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

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