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AÖF 3 ders sonuç sayfası ÖSYM erişime açıyor

AÖF 3 ders sonuç sayfası ÖSYM erişime açıyor

AÖF 3 ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması 21 Temmuz'da sınava giren öğrencilerin gündeminde. Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen AÖF 3 ders sınav sonuçlarının 15 iş günü içinde https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx adresinden açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 15:10 - Güncelleme: 26-07-2018 15:00

AÖF 3 ders sınavları açıklanıyor, geri sayım başladı. 22 Temmuz'da belirlenen sınav yerlerinde yapılan AÖF 3 ders sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan AÖF 3 ders sonuçlarının en geç 15 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. AÖF sonuçları https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx adresinden TC numarası ile sorgulanacak. AÖF 3 ders sınav sonuçları haberimizde olacak. 

2018 AÖF 3 (ÜÇ) DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin (AÖF) bünyesine kayıtlı olan, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde Lisans ya da Ön Lisans programlarında eğitim-öğretim alan ve en fazla üç dersten başarısız sayılan öğrencilerin katılım sağladığı AÖF 3 (üç) ders sınavı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığına ilişkin sorgulamalar tüm hızıyla yürütülüyor. Konuya ilişkin sınavdaki yerini alan öğrenciler tarafından; AÖF 3 (üç) sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı, kesin tarihin belli olup olmadığına dair resmi açıklamaya erişmek adına ağırlıklı olarak araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere sınav sonuçları geçtiğimiz yılda sınavın gerçekleştirilmesinin arkasından 10 içerisinde ilan edilmişti. Şayet geçen yılın verileri baz alınırsa bu henüz netliğe kavuşmamakla, AÖF 3 (üç) ders sınav sonuçlarının 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Elbette ki verilen tarihler, üniversitenin yoğunluk durumuna göre farklılıklar arz edebilmektedir.

2018 AÖF (ÜÇ) DERS SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR: Sınava katılım gösteren öğrenciler AÖF 3 (üç) ders sınav sonuçlarını, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin (AÖF) resmi internet sitesi olan https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx linkini tıkladıkları takdirde karşılarına çıkan ekranda sahip oldukları ‘’e-Posta adresi’’ ya da T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girdikleri zaman sınav sonuçlarını öğrenme imkanı elde edebileceklerdir. Öte yandan sınav sonuçları yalnızca ‘’AÖF Öğrenci Girişi’’ sayfasından açıklanmakta olup, sonuçlar öğrencilerin adreslerine postalanmayacaktır. AÖF 3 (üç) ders sınavı sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğindeki yerini alacaktır.

AÖF 3 (ÜÇ) DERS SINAVINA GİRME ŞARTLARI NELERDİR?

*AÖF (Açık Öğretim Fakültesi) 3 (üç) ders sınavından eğitim-öğretim gördüğü bölümdeki/programdaki bütün dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi olan ve bu derslerden başarılı sayılması halinde mezuniyetini tamamlayabilecek öğrenciler yararlanabilme imkanı elde edebilecektir.

Öğrencinin AÖF 3 (üç) ders sınavına girebilmesi için şu şartları bulundurması gerekmektedir:

1)Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması

2)Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması

3) FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.

AÖF (AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ) SINAV GEÇME NOTLARI NELERDİR?

4,00 Geçti -> 84 – 100 AA

3,70 Geçti -> 77 – 83 AB

3,30 Geçti -> 71 – 76 BA

3,00 Geçti -> 66 – 70 BB

2,70 Geçti -> 61 – 65 BC

2,30 Geçti -> 56 – 60 CB

2,00 Geçti -> 50 – 55 CC

1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 46 – 49 CD

1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 40 – 45 DC

1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 33 – 39 DDÆÙ

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