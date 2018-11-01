Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu parçalanmaya devam ediyor!

Batı Antarktika’nın en hızlı küçülen bölgesini temsil eden Pine Island Buzulu (PIG), son beş yıl içinde birçok kez parçalanmaya tanık oldu. En son olarak Eylül 2017’de parçalanma yaşayan PIG, bu sefer 300 kilometrekarelik bir parça kaybetti. Uydu görüntüleri, New York’un Manhattan bölgesini andıran parçanın anakaradan kopma sürecini gözler önüne serdi. İşin dramatik tarafı, kopan parça Manhattan’ın beş katı kadar.

Her yıl 4 buzul parçalanması gerçekleşiyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bilim insanı tef Lhermitte, “gözlemledikleri erimenin hızlandığını” ve normalde beş senede bir görülen büyük buzul parçalanmasının Pine Island’da 2013’ten bu yana her yıl dörde çıktığını belirtti.

Buzullar teknik olarak dev buz nehirlerini temsil ediyor. Akıntının ucunda yer alan buz kütleleri geride kalan buz katmanına çok büyük bir baskı uyguladığı için nihayetinde buzul kırılıyor ve buz dağları suya karışıyor.



PGI ise daha farklı bir duruma sahne oluyor çünkü 2010’a kadar yavaşladığı görülen kırılmayla sonuçlanan akıntılar bu senenin sonunda artmış durumda. Öyle ki, sadece 2015 yılında kıyı şeridinin 5 kilometre eridiğine tanık olundu.

45 milyar ton kayıp

Yaşanan hızlı erime ve kıyı şeridinin geri çekilmesi, Pine Island Buzulu’nu Antarktika’nın en zayıf noktası haline getirmiş durumda. Veriler, buzulun son 15 sene içinde her yıl 1 metre inceldiğine işaret ederken, yıllık buzul kaybı akıllara durgunluk verecek miktara, 45 milyar tona ulaştı.