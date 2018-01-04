Antalya hava durumu çok kötü saat 18.00'dan sonra...

Meteorolojiden arka arkaya son dakika uyarıları geliyor. Güney Ege'yi vuran fırtına Akdeniz bölgesinde çok kuvvetli yağışlarla sürüyor. Antalya, Adana ve Mersin için meteoroloji yayınladığı hava durumu tahmininde alarm verdi.

Akşam saatlerinde Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak yağışların, akşam ve gece saat 18:00 - 24:00 arasında Kaş, Demre, Finike ve Kumluca çevrelerinde çok kuvvetli olacağı duyuruldu. Antalya'nın bu ilçelerinde metrekaraye 21-50 kg/ yağış bekleniyor. Antalya'da 00:00 - 06:00 saatleri arasında kent merkezi ile Kemer'de çok kuvvetli yağış bastıracak. Yağışların anlık sel baskınlarına sebep olma ihtimali var. Antalya'nın 5 günlük hava durumu tahmini şöyle:

Meteorolojinin geçtiği uyarı üzerine Adana'da öğleden sonra okullar tatil edildi. Adana Valiliği de velilerden çocuklarını okuldan almalarını istedi. Kuvvetli yağışlar için Mersin kentinde de uyarılar var.

Adana saatlik hava durumu okullar tatil edildi

Adana'da kuvvetli yağış hayatı felç etti okullar tatil