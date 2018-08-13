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Ankara'da seferberlik! Mustafa Tuna açıkladı yıllık izinler kaldırıldı

Ankara'da seferberlik! Mustafa Tuna açıkladı yıllık izinler kaldırıldı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te geçtiğimiz aylarda aşırı yağışlar sonucu sel baskınlarının oluştuğu noktalar için harekete geçti. Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “ASKİ’nin izinleri kaldırıldı açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 15:32 - Güncelleme: 13-08-2018 15:32

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te geçtiğimiz aylarda bu manzaraların yaşandığı Akay altgeçidi, Eskişehir Yolu, Boğaziçi Mahallesi gibi 15 noktada 15 Ağustos Çarşamba gününden itibaren atık su ve yağmur suyu hattı çalışması başlatacak. Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ASKİ’nin izinleri kaldırıldı açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, düzenlediği basın toplantısında 6 ilçedeki 15 noktada atık su ve yağmur suyu hattı çalışmalarına çarşamba gününden itibaren başlayacaklarını açıkladı.

Trafik sıkıntısının az olması için bayram tatilinde de 24 saat çalışılacağını kaydeden Tuna şunları söyledi:

İZİNLER KALDIRILDI: “Ankaramızda yağışlardan meydana gelen su baskınlarının önlenmesi, bundan sonra alt geçitlerimizde ve belli noktalardaki su baskınlarının yaşanmaması için çalışma başlatıyoruz.

Önümüzdeki çarşamba gününden itibaren çalışmalara başlayacağız. Özellikle bayram süresince de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süre zarfında ASKİ’nin izinleri kaldırıldı. Ekiplerimiz 24 saat çalışacak. Bu çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın trafik noktasında rahatsızlığı olacak. Bu rahatsızlıktan dolayı da özür diliyoruz.” 

KIZILAY'DAKİ AKAY GEÇİDİ DE VAR: Çankaya, Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut ve Pursaklar’daki atık su ve yağmur suyu hatları çalışmalarının yapılacağı yerler arasında mayıs ayında su baskınının yaşandığı ve vatandaşların taşınarak kurtarıldığı Kızılay’daki Akay altgeçidi de bulunuyor.

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  • misafir 13 Ağustos 2018 15:46 Erdoğan konuşmaya başlayınca dolar yeniden yükselmeye başladı

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