ANKA Haber Ajansı kapandı

Gazeteci Altan Öymen'in kurucusu olduğu ANKA, bugün son haberini servis etti. 1972 yılından itibaren aralıksız yayın yapan Anka Haber Ajansı, bugün itibarıyla yayın hayatına son verdi. Gazeteci Altan Öymen'in kurucusu olduğu ANKA, bugün son haberini servis etti.

Öymen, 1977 yılında politikaya girince, ajansla ilişkilerini kesmişti. Yönetimi, çekirdek kadrodan Müşerref Hekimoğlu üstlendi.

Hekimoğlu, bir anonim şirket kurarak çalışanların da yönetime katılımını sağladı. ANKA'nın Yönetim Kurulu, ANKA Anonim Şirketi'nin pay sahipleri ile belli birimlerin yöneticilerinden oluştu.

Hekimoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından ANKA'nın yönetimini bir süre Nazif Ekzen yürüttü.

2006 yılı başından itibaren de iki gazeteci Veli Özdemir ve Nuri Sefa Erdem ANKA'nın yönetimini üstlendi

Kaynak Yeniçağ: ANKA Haber Ajansi kapandi