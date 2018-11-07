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Andersson: Türkiye deplasmanı bizim için çok zor olacak

Andersson: Türkiye deplasmanı bizim için çok zor olacak

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, ''Türkiye deplasmanı bizim için çok zor olacak. Türkiye iyi ve zorlu bir takım. Bizi kendi evimizde yenmeyi de başardılar.'' ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 16:07 - Güncelleme: 07-11-2018 16:07

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü Türkiye'ye konuk olup, 20 Kasım Salı günü ise Rusya'yı ağırlayacak İsveç'in, 24 kişilik aday kadrosu belli oldu.

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, başkent Stockholm'deki Friends Arena'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Rusya müsabakalarının aday kadrosunu duyurdu.

Fransa'nın Toulouse takımında top koşturan Türk asıllı futbolcu Jimmy Durmaz'ın da yer aldığı kadroya, Alman ekibi Leipzig'de forma giyen Emil Forsberg ise sakatlığı nedeniyle davet edilmedi.

İsveç'in Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Robin Olsen (Roma), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Karl-Johan Johnsson (Guingamp).

Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander (Bologna), Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City).

Orta saha: Marcus Berg (Al Ain), Victor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Sampdoria), John Guidetti (Alaves), Oscar Hiljemark (Genoa).

Forvet: Jakob Johansson (Rennes), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (AIK), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Isaac Kiese Thelin (Bayer Leverkusen), Robin Quaison (Mainz).

''TÜRKİYE ZORLU BİR TAKIM''
Basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Türkiye ve Rusya ile iki önemli maça çıkacaklarını söyledi.

İki maçtan da iyi sonuçlar almak istediklerini aktaran Andersson, "İlk önce Türkiye maçına konsantre olup, ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Türkiye deplasmanı bizim için çok zor olacak. Türkiye iyi ve zorlu bir takım. Bizi kendi evimizde yenmeyi de başardılar.'' ifadelerini kullandı. 

A Milli Futbol Takımı önünde ofansif oynayacaklarını vurgulayan Andersson, ''Türkiye'de hücum oynayıp, galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

İsveç, 17 Kasım Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda A Milli Takım ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak : AA

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