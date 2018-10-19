Alman başkanın Mesut pişmanlığı: B.. yerine çöp demeliydim

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek medyada kendi futbolcuları hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

66 yaşındaki Hoeness, medyanın kendi oyuncularını hedef almasına tepki gösterirken geçmişte Mesut Özil hakkında sarf ettiği sözlere de açıklık getirdi.

''B.. GİBİ OYNUYORDU'' DEMİŞTİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Bavyera ekibinin başkanı, Türk asıllı Alman futbolcunun maruz kaldığı ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından Mesut'la ilgili olarak söylediği "Yıllardır b.. gibi oynuyordu ve şimdi de Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafın arkasına saklanıyor." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullanıldı:

''B.. YERİNE ÇÖP DEMELİYDİM''

"Meseleyi yalnızca sportif alana ve sahadaki performansına indirgemek istemiştim. Kullandığım kelimeler belki harika değildi. Mesela b.. yerine çöp demeliydim."