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Alman başkanın Mesut pişmanlığı: B.. yerine çöp demeliydim

Alman başkanın Mesut pişmanlığı: B.. yerine çöp demeliydim

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili daha önce sarf ettiği sözlerden dolayı duyduğu pişmanlığı anlattı.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 14:55 - Güncelleme: 19-10-2018 14:55

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek medyada kendi futbolcuları hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

66 yaşındaki Hoeness, medyanın kendi oyuncularını hedef almasına tepki gösterirken geçmişte Mesut Özil hakkında sarf ettiği sözlere de açıklık getirdi.

''B.. GİBİ OYNUYORDU'' DEMİŞTİ
Fanatik'te yer alan habere göre; Bavyera ekibinin başkanı, Türk asıllı Alman futbolcunun maruz kaldığı ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından Mesut'la ilgili olarak söylediği "Yıllardır b.. gibi oynuyordu ve şimdi de Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafın arkasına saklanıyor." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullanıldı:

''B.. YERİNE ÇÖP DEMELİYDİM''
"Meseleyi yalnızca sportif alana ve sahadaki performansına indirgemek istemiştim. Kullandığım kelimeler belki harika değildi. Mesela b.. yerine çöp demeliydim."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ömer Bayram 19 Ekim 2018 16:24 Ya siz haberi nerenizle okuyorsunuz ne pişmanı dalga geçiyor sizle Hakaretin şekli değişsene içeriği değişmez adam gine hakaret ediyor Pişmanlık ona

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