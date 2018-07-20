Alkali diyeti nedir, nasıl yapılır? Alkali diyeti ile nasıl kilo verilir?

Alkali diyette tüketilmesi gereken gıdaların çoğunluğu sebze ve meyvelerden oluştuğunu vurgulayan Diyetisyen Neslihan Aktepe cevapla.tv'ye anlattı.

Hayatta her şey bir dengedir. Dengede olmak zorundadır. Dengesiz bir madde yere düşmeye, dengesiz bir ilişki bitmeye, dengesiz bir vücut bozulmaya mahkumdur. Vücudun dengede olması demek insanı hayatta tutan sağlığın iyi gitmesi, vücut sisteminin düzenli çalışması demektir. Düzenli ve sorunsuz çalışan bir vücuda sahip olmak biraz çaba ister.

İnsan vücudunun dengede olmasının son yıllardaki kavramına yeni bir ışık getiren beslenme uzmanları ve hekimler asit-baz (alkali) dengesine dikkat çekmektedir. Tükettiğimiz gıdalar kendi yapısı gereği vücutta da bazı etkiler bırakır. Yani asitli ya da asidik gıdalar vücuttaki asit oranını arttırır, bazik gıdalar ise vücudun bazik değerinin artmasına neden olur. İşte vücuttaki bu denge olması gerektiği gibi korunduğu taktirde insan sağlıklı olur. Asit-baz arasındaki değerlere pH adı verilir. Yani bir maddenin pH değeri bilindiği taktirde asidik ya da bazik olduğu o değerden kolayca anlaşılır. pH değeri bir şeyin asit baz (alkali) oranını gösterir. pH aralığında 0-6 arası asit, 7 normal yani nötr, 8-14 arası ise bazdır. Yani bir şeyin pH'ı 3 ise o madde asidiktir.

İnsan vücudunun normal pH'sı 7.4'tür yani alkalidir. Dolayısıyla insan vücudu, pH'sına uygun değerlerde korunursa daha sağlıklı olur. Metabolizmayı yavaşlatmadan bu alkali pH değerlerini korumak için bazik yani alkali değerlerdeki gıda ürünleri tüketilmelidir. Zayıflamaya yönelik bu yeni çalışma fazla kilo problemi olan kişilerde denenmiş ve alkali beslenme kilo verme alanında yerini sağlamlaştırmıştır.

Kaynak: cevapla.tv