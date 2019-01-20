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Alanyaspor evinde Sivasspor'a acımadı!

Alanyaspor evinde Sivasspor'a acımadı!

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi. Aytemiz Alanyaspor bu sonuçla 21 puana yükselirken Demir Grup Sivasspor 24 puanda kaldı.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 18:58 - Güncelleme: 20-01-2019 18:58

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti ve ligin ikinci yarısına galibiyet başlayarak 4 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Aytemiz Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri ilk yarının 37. dakikasında penaltıdan Djalma Campos ve 45. dakikada da Efecan Karaca'nın asistinde Junior Fernandes kaydetti.

Karşılaşmada ayrıca Fenerbahçe’den Aytemiz Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan, DG Sivasspor maçıyla ligde tam 443 gün sonra forma şansı bulmuş oldu.

Aytemiz Alanyaspor bu sonuçla 21 puana yükselirken Demir Grup Sivasspor ise ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlamış oldu.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 2 - 0 :DEMİR GRUP SİVASSPOR

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 46 Ozan Tufan), Junior Fernandes (Dk. 77 Taha Yalçıner), Djalma, Cisse (Dk. 86 Sural)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Rybalka (Dk. 75 Kone), Hakan Arslan (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Ndinga, Torje (Dk. 63 Diabate), Emre Kılınç, Ziya Erdal, Muhammet Demir

Goller: Dk. 37 Djalma (Penaltıdan), Dk. 45+1 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 26 Hakan Arslan, Dk. 90+2 Bjarsmyr, Dk. 90+5 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)

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