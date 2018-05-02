Akşener resmen cumhurbaşkanı adayı oldu! YSK'ya başvurdu...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'ya giderek Cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. CHP'den gelen 15 milletvekili ile Meclis'te grup kuran İYİ Parti'nin direkt aday gösterebileceği Akşener, 100 bin imza ile aday olacağını açıklamıştı... Bugün 100 bin imza ile adaylık başvurusu için son gün...

ALLAH TAMAMINA ERDİRSİN... Meral Akşener'in gelişinden önce YSK önünde toplanan partililer, Akşener'e sloganlarla destek verdi. Akşener, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, 100 bin imzayla aday olmak için YSK'ya müracaat ettiğini belirterek, "Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak" dedi.

SAAT 17.00'YE KADAR SÜRE VAR... Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilecekler bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ya başvurabilecek. YSK, Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri, adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

Seçmen tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmen bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek. Seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK'ya ilk başvuruyu dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yapmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bugün Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunacak.