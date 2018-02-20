Aksakallı'nın darbecilerin tutulduğu odaya girme görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ÖKK'da darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı dava dosyasına giren görüntülerde, dönemin ÖKK komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın darbecilerin tutulduğu odaya girdiği gözüküyor.

Görüntülerde, Zekai Aksakallı yanındakilerle birlikte, daha önce teslim alınarak bir odaya götürülen darbeci askerlerin konulduğu odaya giriyor. Bu sırada koridorda çok sayıda silahlı kişi gözüküyor. Bir süre sonra Aksakallı'nın tekrar odadan çıkıyor.

DAVANIN EN KRİTİK İSİMLERİ

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın en kritik isimleri darbe girişimi sırasında tabur komutanı olan eski binbaşı Fatih Şahin ve eski üsteğmen Mihrali Atmaca. Fatih Şahin, diğer sanıklar tarafından Diyarbakır'dan uçak kalkmadan darbe girişiminden haberi olduğu ve Semih Terzi'nin onu özellikle seçtiği konusunda suçluyor. Mihrali Atmaca ise tanıkların ifadesine göre darbeci değil ve ÖKK tarafından davanın önceki aşamalarında hazırlanan rapora göre, Tim Komutanı Yüzbaşı Kemal Yılmaz, Zekai Aksakklı'dan aldığı bilgiler doğrultusunda Mihrali Atmaca'yı arayarak binbaşı Fatih Şahin, albaylar Ümit Bak ve Mehmet Ali Çelik'in ‘hain' olduğunu ve bunları teslim almasını istiyor.

''BANA TEŞEKKÜR ETTİ'' DEMİŞTİ

Atmaca, Tim Komutanı Yılmaz'dan aldığı emir sonrası yanına Başçavuş İsmail Çınar ve Astsubay Muhammed Demirci'yi alarak, Ümit Bak ve Mehmet Ali Çelik'i diğer darbeci askerlerle birlikte etkisiz hale getiriyor. Mihrali Atmaca da ifadesinde, "Zekai Aksakallı ÖKK'ya geldiğinde darbeyi önlediğim için bana teşekkür etti" demişti.

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mihrali Atmaca daha önceki ifadesinde Ömer Halisdemir'e Fatih Şahin'in emri ile ateş ettiğini söylemişti. Atmaca, Halisdemir'in kendi silahından çıkan kurşunlarla değil, daha önce Fatih Şahin ve Astsubay Hasan Aksoy'un silahından çıkan kurşunlarla şehit olduğunu ileri sürmüştü. Atmaca, o anda Halisdemir'i darbeci olarak değerlendirdiğini de sözlerine eklemişti. Bilirkişi raporundaki görüntüler yönünden dün savunma yapan Atmaca, "Bu iki kurşun iddiası yüzünden darbeye karşı verdiğim mücadele gölgede kaldı. Halisdemir'de 8 mermi girişi ve 16 yara olduğu bilirkişi raporunda yer almış. Raporlar gösteriyor ki bu yaraların hepsi ben gelmeden oluşmuştur. Şehidi vurmak gibi bir kastım olsa görüntülerde de gözüktüğü gibi yardıma gider miydim. Ateş ettiğim esnada şehidi görmediğimi, vurma kastım olmadığını daha öncede açıkladım. Ateş etme nedenim emniyeti kontrol etme maksatlıydı. Karanlık bölgede eğer tehdit varsa ateşe ateşle karşılık vermek tedbiri ile ateş açtım. Nöbetçi subayı şehidin yanından çekmemin nedeni de hedef olmasını önlemekti" dedi.

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GÖRÜNTÜLERDE ŞEHİDE DİREK ATEŞ EDİYOR

Görüntüler ise Atmaca'nın ifadesinin tersine Şehit Ömer Halisdemir'e iki el ateş ettiği görülüyor. Halisdemir yerde yatarken Mihrali Atmaca bir süre elinde silahla bina girişinde dolanıyor. Bu sırada bina önüne bir ambulans yanaşıyor. Ambulanstakiler bir süre emir bekliyor. Daha içerden çıkan nöbetçi subayın emri ile ambulansa yönelerek bir bez alıp şehit Halisdemir'in yanına gidiyorlar. Ambulanstan inen iki asker şehidin nabzını kontrol ediyor. Nöbetçi subay da elindeki bezle üzerini örtmeye çalışıyor. Bir sürü sonra nöbetçi subay ve iki asker geri çekiliyor ve Atmaca'nın şehide iki el ateş ettiği görülüyor.

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ÜMİT BAK'I TESLİM ALMA GÖRÜNTÜSÜ

Mihrali Atmaca'nın 16 Temmuz sabahı darbeci albay Ümit Bak'ı teslim alma görüntüleri de bilirkişi raporunda yer aldı. Görüntülerde Mihrali Atmaca, Başçavuş İsmail Çınar ve teslim alma sırasında ölen Astsubay Nedim Şahin Bak'ın odasına giriyor. Bu sırada koridorda odaya bakan bir asker silah sesi duyunca kaçmaya başlıyor. Bir süre sonra odadan Atmaca ve Çınar Ümit Bak'ı çıkararak koridorda yer yatırıyor. Üst araması yapılan Bak daha sonra götürülüyor. Odadan bir daha çıkmayan Nedim Şahin'in, daha önceki ifadelerde Bak'ın gözaltına alınmasına engel olmak isterken çıkan çatışmada Atmaca tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Mihrali Atmaca 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yargılanıyor.