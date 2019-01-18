Akhisarspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Yeni transferler Burak Yılmaz ve Mirin'in ilk 11'de başladığı maçta Kara Kartal, Akhisar deplasmanından 3-1'lik zaferle ayrıldı.

Maça iki takım da çok hızlı girerken perde muhteşem bir golle açıldı. 23. dakikada ceza sahası dışından inanılmaz bir şut çıkaran Dorukhan Toköz, bu sezonun en güzel gollerinden biriyle Beşiktaş'ı öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah beyazlılar ikinci yarıya da fırtına gibi girdi. 48'de Quaresma'nın ortasında kafayı vuran Gökhan Gönül skoru 2-0'a getirirken, 76'da sahneye çıkan Cyle Larin farkı üçe çıkardı. 81'de Cikalleshi'nin attığı gol ile maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Beşiktaş 29 puana yükselirken Akhisarspor 17 puanda kaldı.

AKHİSAR'DA KADRO SKANDALI! KURAL HATASI MI YAPILDI?

Akhisarspor teknik kadrosu Beşiktaş karşılaşması öncesi kadro skandalına imza attı.

Yeşil-siyahlılar Beşiktaş karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna 13 yabancı oyuncunun ismini yazdı. Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi. Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi’yi listeye yazan yeşil-siyahlılar yapılan hatayı geç fark etti.

Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac’ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5. dakikada Akhisarspor kontratağında Manu’nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Regattin’in rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Karius son anda yatarak topu kurtardı.

19. dakikada sağ kanattan Vrsajevic’in ortaladığı topu savunmada Medel uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Serginho’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

23. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ljajic’in pasında topla buluşan Dorukhan’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

33. dakikada Regattin’in ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak savunmada Caner’e çarparak, direğin üstünden kornere gitti.

34. dakikada sağ kanatta Gökhan’ın ceza sahası içerisine çıkardığı pasta Ljajic’in gelişine sert vuruşunda top kaleci Fatih’te kaldı.

43. dakikada sağ kanatta Regattin'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Josue'nin bekletmeden sert şutunda kaleci Karius son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

45+1. dakikada Dorukhan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak'ın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Fatih, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

48. dakikada Querasma’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Gökhan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

54. dakikada sağ kanattan Vrsajevic’in yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serginho’nun kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

61. dakikada Serginho’un havadan ara pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Cikalleshi’nin dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. VAR sistemine başvuran hakem Ümit Öztürk, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.

71. dakikada Regattin’in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içi sol çaprazdan gelişine vuran Güray’ın şutunda kaleci Karius, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada sağ kanattan Ljajic’in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Larin’in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çaparak filelere gitti. 0-3

81. dakikada Vrsajevic’in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Cikalleshi’nin penaltı noktası yakınlarında gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

AKHİSARSPOR: 1 - 3 :BEŞİKTAŞ

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic (Dk. 86 Onur Ayık), Caner, Sissoko, Lopes, Serginho, Josue, Regattin, Güray, Bokila (Dk. 46 Cikalleshi), Manu (Dk. 71 Barbosa)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner, Medel (Dk. 84 Atiba), Dorukhan, Ljajic (Dk. 79 Oğuzhan), Lens, Quaresma, Burak (Dk. 63 Larin)

GOLLER: Dk. 23 Dorukhan, Dk. 48 Gökhan Gönül, Dk. 76 Larin (Beşiktaş) - Dk. 81 Cikalleshi (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Manu, Barbosa (Akhisarspor) - Medel, Quaresma, Caner, Vida (Beşiktaş)