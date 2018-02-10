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Akademisyenler Gülen videosu izlerken yakalandı!

ADIYAMAN'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) akademik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 17:57 - Güncelleme: 10-02-2018 00:25

ADIYAMAN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yapan polis, bir otomobilde, örgütün 'akademisyenlerden sorumlu imamı' olduğu iddiasıyla aranan İ.B. ve üniversitede halen görevli 2 yardımcı doçent doktoru, cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' ile görüşme yapıp, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlerken yakaladı. Genişletilen operasyonda, toplam 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü örgütün akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, örgütün akademik yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürülen, 'İsa' ve 'İbrahim' kod adlarını kullanan firari şüpheli İ.B. ile Adıyaman Üniversitesinde görevli Yrd. Doç. Dr. H.P. ve Yrd. Doç. Dr. R.K.'yi otomobilde elebaşı Gülen'in videosunu izlerken yakaladı. Şüphelilerin, yakalandıkları araçta örgütsel görüşme ve toplanan himmet paralarının dağıtımını yaptıkları tespit edildi.

FETÖ/PDY'nin sözde 'akademisyen imamı' olduğu belirtilen İ.B.'nin cep telefonunda örgütün güncel olarak kullandığı 'Falcon' adlı gizli mesajlaşma uygulaması bulundu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 bin lira himmet parası ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İ.B ile irtibatlı oldukları belirlenen Adıyaman Üniversitesi Araştırma Görevlileri L.A. ve A.T., Başhekim Yardımcısı Dr. S.Ç. ve aile hekimi Dr. O.S.'yi de gözaltına aldı. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 10 Şubat 2018 01:45 FETOcu vatan haini alcaklara asla acımak yok yakaladıgınız yerde hesap sorun Adıyaman Tıp Fakültesinde de FETOcuların oldugu söyleniyor

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