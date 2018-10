AK Parti MHP krizi sonrası HDP'den Erdoğan'a çağrı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Temelli "Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit bitmeden barış konusunda adım atmak mümkün değil. Şimdi bir kez daha dile getiriyoruz. Gelin masaya oturalım. Muhatabı bellidir. Başka muhataplar arayarak bu sorunu çözemezsiniz" dedi.

ÖĞRENCİ ANDI TEPKİSİ

Danıştay'ın kararı sonrası gündeme gelen ögrenci andı tartışmalarına değinen Temelli, "Öğrenci Andı önümüze yeniden geldi. Kimsenin sorduğu yok. Şimdi Türkiye'de çocuklarımız and okumuyor diye Türk olmalarında bir zafiyet mi ortaya çıktı? Bu and meselesi niye ortaya çıktı? Bu ülkete milliyetçilik üzerinden siyaset yapmanın bir tezahürüdür. Öğrenciler sabah okulda and içmesin, süt içsin. Çünkü bu ülkede çocuk yoksulluğu var." ifadelerine yer verdi.

"İTTİFAK DEDİKLERİ PAZARLIKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ile ilgili değerlendirmelerine değinen Temelli, "İttifak dedikleri pazarlıktır. Böyle söyledik. Halktan kopuk pazarlıklarla varacağınız nokta işte budur. Pazarlıklarla bu halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz. Bu halkın sorunlarına çözüm üretecekseniz, halkın içinde olacaksınız." diye konuştu.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELER

Kayyum denilince akla gelen en önemli başlıklardan birisinin "yolsuzluk" olduğunu öne süren Temelli, gece gündüz denetlenen HDP'li belediyelerde tek kuruş yolsuzluk bulunamadığını, ancak atanan kayyumlardan dokuzunun yolsuzluk nedeniyle görevden alındığını iddia etti.

"YA MASAYA OTURACAKSINIZ YA SAVAŞA DEVAM EDECEKSİNİZ"

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri süren ve bu kaldırılmadan ülkede barış konusunda adım atmanın mümkün olmadığını savunan Temelli, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu, 2013-2015 yılları arasında hep birlikte yaşadık. Muhatabı ile ya bir masaya oturacaksınız ya da savaşa devam edeceksiniz. Bu iktidarın tercihi savaştır. Biz de onlara masa mesafesini öneriyoruz. Gelin muhatabı ile oturun. Biz demokratik siyasetin içinde olanlar buna geçmişte olduğu gibi katkı vermeye hazırız. Bu muhatabı yok sayarak, başka muhataplar arayarak çözüm üretemezsiniz."