Ahmet Kural'ın ifadesindeki oyuna bakın Ertuğrul Özkök açıkladı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılığa çağrılan Ahmet Kural'ın ifadesini değerlendirdi.

Ertuğrul Özkök: "O plaket hâlâ MİT'in duvarında asılıysa" başlığıyla yayımlanan yazısında Kural'ın ifadesinde 11 kez 'Sıla Hanım' dediğini belirtti. "Bu tür hitap şeklini Orhan Gencebay gibi muhafazakâr sanatçıların ağzından duyarız ama genç kuşak sanatçıların pek kullandığı bir ifade değildir" diyen Özkök, şöyle devam etti:

MUHAFAZAKAR KESİME BİR SAVUNMA HATTI KURMAK İSTİYOR: Yine ifadesinde "İnançlarıma saygılı davranmıyordu" diyor. Onun ardından da başka bir ilişkiden söz ediyor. Kural'ın avukatları kendilerine "muhafazakâr" kesimde bir savunma hattı kurmak istiyor.

BU STRATEJİDEN SONUÇ ALAMAZ: Bence bu stratejiden etkili sonuç almak mümkün değil. Çünkü daha dünden itibaren iktidara yakın iki yazar bu savunma surlarını delen iki yazı yazdı.

Habertürk'te Nagehan Alçı, Star gazetesinde Ersoy Dede, bunların hiçbirinin bir kadına şiddet uygulamak için gerekçe ve bahane olamayacağını açıkça yazdılar.

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