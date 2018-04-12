Ağız bakımında nelere dikkat etmeliyiz? Diş fırçası tercihi...

Ağız sağlığı ve vücut sağlığı arasındaki yakın ilişki uzun zamandır bilinmektedir. Periodontoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melek Altan Köran, ağız sağlığının günlük hayatı direkt etkileyen psiko-sosyal etkileri haricinde, vücut sağlığındaki önemini anlattı.

Ağız içerisindeki çürüklerin, diş kayıplarının ve dişeti hastalıklarının diyabet ve kalp hastalıkları gibi pek çok farklı hastalıkla bağlantılı olduğu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Melek Altan Köran şunları söyledi: "Yani sağlıklı diş ve diş etlerine sahip olmamızın aynı zamanda genel vücut sağlığımıza da katkıları vardır” diye belirten Köran, “Ağız sağlığının korunmasında düzenli ve doğru yapılan ağız bakımı ve bu amaçla doğru bakım ürünlerinin kullanılması kilit bir öneme sahiptir."

DOĞRU DİŞ FIRÇASI ÖNEMLİ: Diş fırçası, ağız bakımında mekanik temizlik sağladığı ve diş çürükleri ve dişeti hastalıklarının başlıca nedeni olan plağı uzaklaştırdığı için ağız bakımının olmazsa olmazıdır. Ancak doğru diş fırçası seçimi ve bu fırçanın doğru tekniklerle kullanılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melek Altan Köran, “Bu amaçla özellikle diş hekiminiz tarafından ağız sağlığınız ve ihtiyaçlarınız gözetilerek size önerilen diş fırçalarını yine size önerilen tekniklerle kullanarak ağız bakımınızı optimize edebilirsiniz. Genellikle sağlıklı diş etine sahip hastalarda orta sert diş fırçaları önerilirken, hassasiyet şikayeti olan ya da dişeti çekilmeleri olan hastalarda yumuşak diş fırçaları önerilebilmektedir” dedi.

ŞARJ EDİLEBİLİR FIRÇA KULLANIN: Her konuda olduğu gibi ağız bakım ürünlerinde de yenilikler olmakta ve teknoloji bu alandaki etkinliğini gün geçtikçe daha fazla hissettirmektedir. Farklı dizaynlarda ve etkinlilerdeki manuel diş fırçalarına alternatif olarak geliştirilen şarj edilebilir diş fırçaları, hem hastalar hem de hekimler tarafından gün geçtikçe daha fazla tercih edilir olduğunu söyleyen Köran, “Titreşimli-dönme hareketine sahip şarj edilebilir diş fırçası teknolojisinin plağı uzaklaştırmada ve diş eti iltihabını azaltmada manuel diş fırçasından üstün olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Ancak şarj edilebilir diş fırçalarında da fırça başlığının hasta ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde seçilmesi önemlidir” diye ekledi.

FLORLU DİŞ MACUNLARINI TERCİH EDİN: Diş fırçalarıyla elde edilen mekanik temizliğin bazı kimyasal ajanlarla desteklenmesi de gerekmektedir. Diş macunlarının da seçimi yine hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Bu amaçla kullanılan diş macunlarının içeriğindeki florla ilgili son zamanlarda özellikle sosyal medyada çıkan bazı yazılar kafa karışıklığına neden olmaktadır” diyen Köran, “Florun diş çürüklerini engelleyici etkisi bilimsel olarak yıllar önce kanıtlanmış bir gerçektir. Hekiminiz tarafından ihtiyacınıza göre belirlenen aralıklarla uygulanan yüzeysel flor uygulamalarının ya da ağız bakım ürünleriyle alınan florun genel vücut sağlığı üzerine olumsuz etkileri bulunmamaktadır. Florsuz macun kullanımıyla florun sağladığı koruyuculuktan mahrum kalındığı unutulmamalıdır” önerisinde bulundu.

Vücut sağlığının önemli bir parçası olan ağız sağlığının korunmasında uygun tekniklerin ve ürünlerin kullanımı elde edilecek sonuçların optimize edilmesinde önemlidir. Bu amaçla kullanılması gereken florlu diş macunu, uygun fırça tipi ile dizaynı ve doğru fırçalama teknikleri konusunda diş hekiminize danışmanız ağız sağlığınız için atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir.