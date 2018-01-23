Afrin'de son durum! PYD Mardin'e saldırdı sıcak gelişmeler yaşanıyor

Türk ordusu ve ÖSO güçleri, halihazırda beş ayrı noktadan Afrin'e doğru terör hattını yardı. Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi. Dün girilen Burseya Dağı'nda sürekli el değiştiriyor. TSK’nın Afrin’deki terör hedeflerine havadan ve karadan vururken, harekat planlanandan çok daha hızlı ilerliyor. Normal şartlarda 4 günde ulaşılması planlanan hedeflere, teröristlerin kaçmasıyla birlikte 2 günde ulaşıldı. Şu ana kadar 7.5 kilometrelik alan terörden temizlendi. İşte Afrin operasyonunda son durum;

12.28BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLDİ Mİ?

Afrin harekatında kritik öneme sahip olan Burseya Dağı'nda göğüs gögüse çarpışmalar sürüyor. Dağı dün ÖSO ele geçirmiş ancak gece geri çekilmek zorunda kalmıştı. Burseya Dağı savaşın gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Şu anda dağın bir tarafında ÖSO diğer tarafında PYD hakimiyeti var. Burseya Dağı'ndan gelen yeni görüntüler;

12.00PYD/PKK MARDİN'E SALDIRDI

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi.Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

11.25REYHANLI'NIN YAKININDA ÇATIŞMA

Türkiye-Suriye sınırındaki Hammam köyü yakınlarında şiddetli çatışmalar var. Köy, Reyhanlı'nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Terör örgütü YPG'nin sosyal medya hesapları, cephede yenildikçe yalanın dozunu artırıyor. Son propaganda ise sivil kıyafetli Türk güçlerinin saldırı düzenlemesi.

11.00: Ankara'da bugün önemli konuklar var. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Afrinharekâtını görüşmek üzere bugün başkentte temaslarda bulunacak.

08: 45 AFRİN OPERASYONU DÜNYA BASININDA

08.45: Dünya medyası Afrin harekâtını sayfalarına taşımaya devam ediyor. İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberden bir bölüm: "Türkler, YPG'lilerin ABD tarafından eğitilip silahlandırılması fikrini hazmetmek istemiyor. Ankara, Suriye'de YPG'ye bir alan açılması durumunda ABD'nin verdiği silahların sınırın Türkiye tarafına sızacağı ve Türkiye'ye karşı kullanılacağı uyarısını yapıyor. Bu hiç de çılgınca bir iddia değil. YPG'nin en deneyimli militanları, Türkiye'den Suriye'ye geçip örgüte dahil olan PKK'lılar. '

08.00: Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi. Türk ordusu, Reyhanlı'ya atılan roketlerin ateşlendiği Cinderes bölgesini top mermileriyle dövüyor. Gece yarısı YPG'liler Mare önlerinde ÖSO hatlarını yarmayı denedi ancak çok sayıda pikap araçla gelen teröristler püskürtüldü.

07.35: Rus Kommersant gazetesine konuşan Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Kirill Semyonov "Moskova'nın Kürtlere hiçbir borcu yok" dedi.