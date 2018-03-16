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Afrin'de güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi

Afrin'de güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi

TSK'nin kuşatması altındaki Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahı teröristlerce kullanılamadan ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 15:53 - Güncelleme: 16-03-2018 15:53

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kuşatması altında bulunan Afrin bölgesinin batısında teröristlere ait güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi. 

SİLAHLARINI BIRAKARAK KENTTEN KAÇIYOR: Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK'nin kuşattığı Afrin'de YPG/PKK mensupları büyük bozguna uğrarken çoğu terörist silahlarını bırakarak kentten kaçıyor. 

DEPOLARDA AĞIR SİLAHLAR: Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu ele geçirildi. Depolardaki aramalarda ağır silahlar bulundu. 

Bu çerçevede Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahının, teröristlerce kullanılamadan ele geçirildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakan 16 Mart 2018 16:31 kaçıp kurtulabilenler ypgnin diğer bölgelerindeki arkadaşlarına afrinde yaşadıkları dehşeti anlatacaklar, korkuları daha da büyüyecek, geceleri uyuyamayacaklar. bu millete kefen biçenin sonu berbat olacak!

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