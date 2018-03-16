Afrin'de güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kuşatması altında bulunan Afrin bölgesinin batısında teröristlere ait güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi.
SİLAHLARINI BIRAKARAK KENTTEN KAÇIYOR: Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK'nin kuşattığı Afrin'de YPG/PKK mensupları büyük bozguna uğrarken çoğu terörist silahlarını bırakarak kentten kaçıyor.
DEPOLARDA AĞIR SİLAHLAR: Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu ele geçirildi. Depolardaki aramalarda ağır silahlar bulundu.
Bu çerçevede Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahının, teröristlerce kullanılamadan ele geçirildiği öğrenildi.
Genelkurmay Başkanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
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