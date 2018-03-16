Afrin'de güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi

hakan 16 Mart 2018 16:31 kaçıp kurtulabilenler ypgnin diğer bölgelerindeki arkadaşlarına afrinde yaşadıkları dehşeti anlatacaklar, korkuları daha da büyüyecek, geceleri uyuyamayacaklar. bu millete kefen biçenin sonu berbat olacak!