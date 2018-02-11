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Afrin şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Afrin şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan 2 askerimizin kimlikleri belli oldu. Şehitlerimizin Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman olduğu belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 18:22 - Güncelleme: 11-02-2018 00:33

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında bugün saat 13.00 sıralarında, TSK'nın ATAK tipi bir helikopteri kırıma uğrayarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü. Şehit olan askerlerimizin  Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman olduğu belirlendi.

Şehit askerlerden birinin, Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi'nde oturan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancısı, Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu öğrenildi. Acı haber, Mut Ailesi'ne askeri görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin anne ve babası fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü mahalleye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa ve evin balkonuna itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un Malatya'da görev yaptığı ve eşi Ayşe Mut'un da bu kentte bulunduğu öğrenildi.

Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin kimlikleri Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin kimlikleri Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin kimlikleri Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin kimlikleri HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

ACI HABER EŞİNE VERİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman'ın başkentteki eşine acı haber verildi.

Şehit Kahraman'ın kayınpederinin Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, eşi Duygu Kahraman'a acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulunurken, bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı.

Şehit Kahraman'ın ailesinin İzmir'de yaşadığı ve babasının emekli polis olduğu, şehidin eşi Duygu Kahraman'ın ise Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

ATAK helikopterimiz düştü mü düşürüldü mü? İşte özellikleriATAK helikopterimiz düştü mü düşürüldü mü? İşte özellikleriATAK helikopterimiz düştü mü düşürüldü mü? İşte özellikleriATAK helikopterimiz düştü mü düşürüldü mü? İşte özellikleriHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 


 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 11 Şubat 2018 01:02 Allahim sehadetlerini kabul eylesin. baska acilar yasatmadan muzaffer eylesin.

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