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AFD ile Cem Özdemir birbirine girdi!

AFD ile Cem Özdemir birbirine girdi!

Almanya'da ortalık karıştı. Cem Özdemir, AFD milletvekillerini ırkçılıkla suçladığı gerekçesiyle şikayet edildi.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 16:03 - Güncelleme: 25-02-2018 16:03

Almanya'da seçimden sonra Cem Özdemir'in yüzü yine gülmedi. Koalisyon görüşmelerinde Yeşiller Partisi'nden Dışişleri Bakanı olması beklenen ancak Merkel tarafından diretk olarak üstü çizilen Cem Özdemir'e bri darbe de AfD partisinden geldi.

Almanya'da ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, AfD'li milletvekillerini ırkçılıkla suçlayan Yeşiller Partili politikacı Cem Özdemir hakkında resmi şikayet başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

İHTİYARLAR HEYETİNE GİDİYOR: AfD Cem Özdemir'in Alman Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmasını "resmi olarak Meclis İhtiyarlar Heyeti'ne taşıyacaklarını" kaydederken, şikayette bulunacaklarını belirttiler.

ALMAN CEM'DEN AFD'YE CEVAP

Özdemir AfD'nin suçlamalarına karşı "hızlandırılmış biçimde ve herkesin açıkça görebileceği şekilde" radikalleştiğini söyledi.

Türk düşmanı AfD ve Cem Özedmir'in karşılıklı atışması, Türk düşmanları birbirini yiyor yorumlarını da beraberinde getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • bu hain 25 Şubat 2018 16:50 bu hain Cem özdemir'i ölü veya diri.YAKALAYIP Türkiye'ye, getirene.ödül ve mükafat vercek, yetkili molla politikacılar.

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