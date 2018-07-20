Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı kara kara düşünüyor

Kediciklerle havuzbaşı partileri, yat gezileri, lüks arabalar, şatafatlı mekanlarda yemekler.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda; kedicikleriyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
SON FOTOĞRAFI: Hakim karşısına çıkarılmadan önce nezarethanede bekletilen Oktar'ın o anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta, Adnan Oktar'ın ümitsiz bir şekilde hakim karşısına çıkmayı beklediği görülüyor. Hakim karşısına çıkarılan Adnan Oktar, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
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Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyükDEVAMI »
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