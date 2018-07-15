Adnan Oktar'dan bomba Fetullah Gülen itirafı!

FETÖ'den sonra Adnan Oktar ve çetesine büyük bir operasyon düzenlendi. Yıllardır insanları istismar ederek arkasında binlerce mağdur bırakan Adnan Oktar ve kedicikleri geçtiğimiz günlerde düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Oktar’a yöneltilen suçlamalardan bir tanesi de FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğu yönündeki suçlamalar. İddialara göre Oktar, FETÖ’nün önemli isimlerinden olan Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu ile sık sık görüşmüş.

Bu iddiaları güçlendirecek bir delil ise sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başlandı. Adnan Oktar A9 kanalında yaptığı programların birinde teröristbaşı Fethullah Gülen için övgü dolu sözler söylemiş.

Oktar, FETÖ’nün Mehdi öncüsü olduğunu ve Mehdiyete zemin hazırladığını iddia ederek Gülen’in ‘Kahtani’ olabileceğini söyledi. Fetullah Gülen’i çok sevdiğini belirten Adnan Oktar, Gülen’in de kendisini çok sevdiğini ve takdir ettiğini anlatıyor.

OKTAR: FETULLAH HOCA BENİ ÇOK SEVER: İşte Adnan Oktar'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki o sözleri: "Fetullah Hoca beni çok sever. Cemaatimizin faaliyetlerini İslam alemindeki en mükemmel faaliyet olarak görüyor. Bu sırrımı da söylettiniz bana. Kendi arkadaşımı gönderdim Fetullah Hoca'nın yanına, gerekirse ismini de açıklayabilirim. İttihati İslam'ın hedef olduğunu söylemiş Fetullah Hoca maşaallah. Akılcı bir hareketle, akılcı tavırlarla güzel bir faaliyetin devam ettiğini söylemiş. Hocamızı biz de çok severiz, ben de çok severim Fetullah Hocamı, o da beni çok sever.

SİDEN SIR SAKLANMIYOR: Sizden de sır saklanmıyor. Fetullah Hoca Mehdi aşığıdır. Fetullah Hoca, ahir zamanda gelecek, mühim şahıslardan birisidir. İlla söyleyim mi?

GÜLEN MEHDİ'NİN YARDIMCISIDIR: Fetullah Hoca Kahtani olabilir. Bir şey bilmesem söylemem. Mehdinin yardımcısıdır Kahtani. Hadislerde çok kapsamlı anlatılmıştır. Seyiddir Fetullah Hoca. Peygamberimizin soyundandır. Muhammed Fetullah Gülen'dir ismi. Çok mübarek bir insandır. Mehdiye geniş çaplı talebe hazırlayan bir insandır, hazırladı da zaten. "

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