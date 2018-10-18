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Adem Ljajic: 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim'

Adem Ljajic: 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim'

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırbistan Milli Takımı futbolcusu Adem Ljajic, "Türkiye'nin en büyük takımı olarak gördüğüm Beşiktaş'a gelmek benim için büyük onur" dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 19:58 - Güncelleme: 18-10-2018 19:58

Ülkesindeki 'Sport Klub' televizyonuna açıklamalarda bulunan Adem Ljajic, 8,5 yıl İtalya'da forma giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olmasına ve Türk futboluna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Uzun süre İtalya'da forma giydikten sonra kendini iyi hissettiği bu ülkeden ayrılmanın zor olduğunu aktaran Ljajic, "Ancak hoşuma gitmeyen bazı şeyler oldu. Kulüp yetkilileri, takımdan ayrılmak istediğimi söyledi. Oysa ben sadece futbol oynamak istiyordum. Oturup konuştuk ve yollarımızı ayırmaya karar verdik. Beşiktaş'a transfer ihtimalim ortaya çıkınca çok mutlu oldum" diye konuştu.

"BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI"

Ljajic, insanın alıştığı çevreyi değiştirmesinin zor olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin en büyük takımı olarak gördüğüm Beşiktaş'a gelmek benim için büyük onur. Türkiye'den başka takımlardan (Fenerbahçe'yi ima ederek) da teklifler vardı, ama benim tek istediğim Beşiktaş'tı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a geldiği andan itibaren Türk halkının futbolu ne kadar sevdiğini gördüğünü anlatan Ljajic, "Her yerde takımlarını ne kadar çok sevdiklerini gösteriyorlar. Ayrıca Türkiye'deki çalışma koşulları ve futbolcular da çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye ve takıma adapte olmak için biraz zamana ihtiyaç duyduğunu kaydeden Ljajic, "Hiçbir zaman mazeret aramam, sorumluluktan kaçmam. Kulübün ve taraftarların benden büyük beklentileri olduğunu biliyorum. Sahip olduğum kalite ile Beşiktaş'ın iyi sonuçlar almasına katkı sağlayacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY"

Ljajic, ligdeki birçok takımın son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi vereceğini işaret ederek, "Şu anda şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerimizin Başakşehir ve Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Ancak bence en iyi takım bizde ve her şey bizim performansımıza bağlı" şeklinde görüş belirtti.

Kariyeri boyunca Belgrad, Roma, Milan, Torino ve son olarak İstanbul derbilerinde forma giyen Ljajic, en çok hoşuna giden derbilerin Partizan-Kızılyıldız maçları olduğunu söyledi.

Ljajic, "Ben Partizan'ın çocuğuyum. Çocuk yaştan beri Partizan'da oynamak istemiştim. 1,5 sezon Partizan forması giyerek çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Kişisel olarak bu derbi benim için çok önemli" diye konuştu.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki atmosferin çok hoşuna gittiğini söyleyen Ljajic, Türkiye'deki derbi maçların bir hafta öncesinde dahi gerilimin hissedildiğini sözlerine ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Ekim 2018 22:18 DELIANLI ÇENENI KAPA ULU ORTA GONUŞMA SAHADA FUTBOLUN GONUŞSUN DAHA BI STARLIĞINI GÖRMEDIK BEN BEJKELIYIM AMA FENERE SÖZ SÖYLETMEM BENIM ÜLKEMIN TAKIM HER NE KADARDA KÜME DÜŞMELERINI ISTESEMDE

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