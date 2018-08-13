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Açık açık tehdit etti: Savaş tekrar başlayacak!

Açık açık tehdit etti: Savaş tekrar başlayacak!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ateşkes sağlanan Hamas ile tekrar çatışmaya gireceklerini ifade ederek, "Bir sonraki raunt sadece bir zaman meselesi" dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 17:56 - Güncelleme: 13-08-2018 17:56

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, yayınladığı bir videoda ateşkes sağlanan Hamas ile girdikleri çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hamas ile Gazze’de yapacakları bir sonraki çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Liberman, çatışmanın ne zaman başlayacağını kestiremediklerini söyledi. 

"Sorumlu ve güçlü bir güvenlik politikası yürütüyoruz" diyen Lieberman, "Büyük Dönüş Yürüyüşlerinde Hamas 168 militanını kaybetti ve 4 bin 348’i yaralanırken onlarca terör tesisini imha etti" dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hayatını kaybeden 168 kişinin içinde çocuklar, 2 gazeteci ve 3 sağlık çalışanı da bulunuyor.

Güvenlik politikalarının cevap olmadığını söyleyen Liberman, "Ne eleştirileri, ne gazete manşetlerini ne de kamuoyunu cevap olarak kabul edeceğiz. Ne yaptığımızı ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 13 Ağustos 2018 19:15 birbirinizi yok edin herkeste rahatlasın.

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