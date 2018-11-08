Abdüllatif Şener'in ezan sözleri güldürdü!

Abdüllatif Şener, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "Türkçe ezan okunması" yönündeki çağrısıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

1950 yılında bu konunun CHP sayesinde kapandığını söyleyen Şener, konunun gündeme getirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

CHP'li Şener "Türkiye'de ibadetlerin, ibadetlere çağrının nasıl yapılacağı bellidir. Vaktiyle Türkiye'de Türkçe ezan tartışmaları olmuştur ancak 1950 yılında CHP'nin de verdiği oylarla Türkçe ezan tartışması kapatılmıştır.

Bunun zaman zaman tekrar birileri tarafından gündeme getirilmesi yanlıştır. Siyasetçiler de bu tür konularda konuşurken, değerlendirme yaparken dikkatli olmak zorundadır. Dinin temel prensiplerine aykırı şeyler söylemek siyasetçinin üslubu olamaz." diye konuştu.

CHP'Lİ YILMAZ NE DEMİŞTİ: CHP'li vekil Öztürk Yılmaz geçen günlerde katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ''Ezan Türkçe okusun ben anlıyayım, Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun'' açıklamasında bulunmuştu.