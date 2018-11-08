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Abdüllatif Şener'in ezan sözleri güldürdü!

Abdüllatif Şener'in ezan sözleri güldürdü!

Ezanın Türkçe okutulması gerektiğini savunan CHP'li Öztürk Yılmaz'dan sonra CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den de ezanla ilgili bir hayli ilginç bir açıklama geldi. Şener, 1950 yılında CHP'nin verdiği oylarla Türkçe ezan tartışmasının sona erdiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 13:14 - Güncelleme: 08-11-2018 13:14

Abdüllatif Şener, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "Türkçe ezan okunması" yönündeki çağrısıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

1950 yılında bu konunun CHP sayesinde kapandığını söyleyen Şener, konunun gündeme getirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

CHP'li Şener "Türkiye'de ibadetlerin, ibadetlere çağrının nasıl yapılacağı bellidir. Vaktiyle Türkiye'de Türkçe ezan tartışmaları olmuştur ancak 1950 yılında CHP'nin de verdiği oylarla Türkçe ezan tartışması kapatılmıştır.

Bunun zaman zaman tekrar birileri tarafından gündeme getirilmesi yanlıştır. Siyasetçiler de bu tür konularda konuşurken, değerlendirme yaparken dikkatli olmak zorundadır. Dinin temel prensiplerine aykırı şeyler söylemek siyasetçinin üslubu olamaz." diye konuştu.

CHP'Lİ YILMAZ NE DEMİŞTİ: CHP'li vekil Öztürk Yılmaz geçen günlerde katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ''Ezan Türkçe okusun ben anlıyayım, Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun'' açıklamasında bulunmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Haydar 08 Kasım 2018 14:00 ILK defa doğru demiş

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KİMDİR ?
Abdüllatif Şener
ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener CHP adayı olacak mı? Bugünlerde gündem bu. Cuma günü CHP adayı belli olunca Şener merakı da giderilmiş olacak. Peki Abdüllatif Şener ismi neden gündeme geldi? Abdüllatif Şener aslen nereli, Ale

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