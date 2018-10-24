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Abdullah Gül Üniversitesinden büyük başarı! Almanya ve İngiltere'de kapak oldu

Abdullah Gül Üniversitesinden büyük başarı! Almanya ve İngiltere'de kapak oldu

ABDULLAH Gül Üniversitesi (AGÜ) akademisyenlerinin bilimsel araştırma makaleleri, İngiltere ve Almanya’nın prestijli dergilerinde kapak makalesi oldu. Makaleler, İngiliz Kraliyet Akademisi Kimya Topluluğu (RSC) ve Almanya’nın 'Wiley' dergilerinde yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 01:00 - Güncelleme: 24-10-2018 01:00

AGÜ’lü akademisyenler iki önemli bilimsel araştırma makalesine imza attı. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Usta danışmanlığında, Malzeme Bilimi doktora öğrencileri Resul Özdemir ve Mehmet Özdemir’in 'Plastik güneş pilleri için bor içeren yarı-iletken polimerler' ve 'Moleküller arası nanometrik etkileşimlerin elektriksek iletkenliğe etkisi' konulu iki çalışması Avrupa’nın Malzeme Bilimi- Nanoteknoloji alanında önde gelen dergilerinde bu ay kapaktan yayınlandı.İngiliz Kraliyet Akademisi Kimya Topluluğu (RSC) ve Almanya’nın 'Wiley' yayınevleri tarafından yayınlanan dergilere kabul edilen makaleler arasından editör ofisi tarafından seçilen bu iki çalışma ayrıca da okurlarla 'Hot Topics' olarak paylaşıldı.

Malzeme Bilimi doktora öğrencilerinin ilk yazar olarak yer aldıkları bu interdisipliner çalışmalarda Güney Kore’de KAIST ve Sogang Üniversitelerinden Koreli akademisyenler de yer aldı.

Doç. Dr. Hakan Usta, çalışmaların uluslararası akademik dünyada ilgi uyandırmasını ve özellikle Bor’lu organik malzemeler alanında yapılacak gelecek çalışmalara ışık tutmasını beklediklerini ifade etti.

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