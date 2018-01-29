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Abdullah Gül ortak aday mı oluyor? Kılıçdaroğlu açıkladı

Abdullah Gül ortak aday mı oluyor? Kılıçdaroğlu açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu "Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 13:21 - Güncelleme: 29-01-2018 13:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur." dedi.

 Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı iddialarına ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" dedi.

ABDULLAH GÜL İSMİ İFADE EDİLDİ: Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olacağı iddiaları üzerine ise "Abdullah Gül ismi ifade edildi. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" ifadesini kullandı.

HERKES KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK

Kılıçdaroğlu her partinin kendi adayını çıkaracağını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: ''Ne biz ne diğer partiler olmadı referandumdan bu yana. Herkes kendi adayını çıkaracak cumhurbaşkanlığı için. İkinci turda oturulacak geriye kalan iki aday yarışacak. Demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar. Böyle bir ikilemle Türkiye karşı karşıya olacak. Sandığa giderken bütün vatandaşların bu ayrışmayı dikkate alarak oy kullanmalarını isteyeceğiz'' 

ADAY OLACAK MISINIZ?

Yeri zamanı gelince adayımız olacak. Yeri zamanı gelince hep birlikte öğreneceğiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • misafir 29 Ocak 2018 13:58 Bu kadar basiretsiz ve ne yaptığını bilemeyen bir kişilik. Günlerdir ne adayım ne değilim diyemedi. Neyi ve niye beklediğini de söylemedi. Kraliçenin adayıyım dese onu da bir türlü diyemedi. Rabbime dua ediyorum. Etrafımız kan gölüyken ve düşmanlarla çevrili iken ülkenin gündemi ne ile meşgul iken şu basiretsiz kişiliklerin gündemine bakın. Yazıklar olsun. Rabbime dua ediyorum. Eyyy Yüce Rabbim sen bunlara şeytanı musallat kıl.Sen bunlara asla zafer yüzü gösterme. Rabbimiz ülkemizi yeniden islam ülkelerinin lideri kıl ve islam aleminin birleşmesine sebep ol. Amin

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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