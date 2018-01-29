Abdullah Gül ortak aday mı oluyor? Kılıçdaroğlu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur." dedi.

Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı iddialarına ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" dedi.

ABDULLAH GÜL İSMİ İFADE EDİLDİ: Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olacağı iddiaları üzerine ise "Abdullah Gül ismi ifade edildi. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" ifadesini kullandı.

HERKES KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK

Kılıçdaroğlu her partinin kendi adayını çıkaracağını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: ''Ne biz ne diğer partiler olmadı referandumdan bu yana. Herkes kendi adayını çıkaracak cumhurbaşkanlığı için. İkinci turda oturulacak geriye kalan iki aday yarışacak. Demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar. Böyle bir ikilemle Türkiye karşı karşıya olacak. Sandığa giderken bütün vatandaşların bu ayrışmayı dikkate alarak oy kullanmalarını isteyeceğiz''

ADAY OLACAK MISINIZ?

Yeri zamanı gelince adayımız olacak. Yeri zamanı gelince hep birlikte öğreneceğiz.