ABD bayrağı indirince Rusya ayağa kalktı

Rusya Washington Büyükelçiliği, ABD'li yetkililerin Seattle'daki Rusya Konsolosluğundaki Rusya bayrağını indirdiğini duyurdu.

Rusya Washington Büyükelçiliği, ABD'nin kapattığı Seattle'daki Rusya Konsolosluğundaki Rusya bayrağını indirdiğini açıkladı. Açıklamada, ABD'nin bu hareketinin yasal olmadığı, indirilen bayrağın yeniden konsolosluğa asılması gerektiği belirtildi.

"KONSOLOSLUK ARAZİSİ RUSYA'NIN MÜLKÜDÜR"

Konsolosluk arazisinin Rusya devletinin mülkü olduğunu hatırlatan elçilik yetkilileri, "Rusya ulusal sembolüne karşı yapılan bu hareket kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Bayrağın indirilmesi ile ABD'nin bir uluslararası yasağı da ihlal ettiğini belirten Rus yetkililer, yapılan hatadan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.