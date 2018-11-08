  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

60 saniyede ereksiyon testi!

60 saniyede ereksiyon testi!

Ereksiyon yani sertleşme sorunu her 4 erkekten birinde görülüyor. elmaelma.com'un haberinde 60 saniyelik basit bir testle siz de sertleşme sorununuza çözüm bulabilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 03:30 - Güncelleme: 08-11-2018 03:30

Beyler yatak odasında sorun yaşıyorsanız dert etmeyin, yalnız değilsiniz. Erkeklerin 4'de biri cinsel hayatında sorun yaşıyor. Sorunların yaygın bir kısmı da ereksiyon süresiyle ilgili. elmaelma.com'da yayınlanan ve Lloyds Pharmacy tarafından yapılan yeni bir çalışma, ereksiyonun sürdürülmesi söz konusu olduğunda birçok erkeğin yardıma ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. İngiltere'de erkeklerin dörtte birinden fazlası cinsel ilişkiye girdiklerinde problem yaşamakta ve yüzde 42'si de sıklıkla yarı ereksiyon yaşıyor. 10 kişiden biri de, tavsiye almaktan ziyade cinsellikten tamamen vazgeçmeyi tercih ediyor. 

Konuya dikkat çekmeye çalışan Lloyds Pharmacy, küçük bir yardımdan yararlanıp yararlanamayacağını görmek için erkekler için basit ve hızlı bir test hazırladı. 

Testin adı: 60 saniyede ereksiyon testi

Yedi çoktan seçmeli sorudan oluşan testin tamamlanması sadece 60 saniye sürmelidir.

İşte sorulara bir bakalım:

1. Bir ereksiyon yaşadığınızdan ve bunun devam edeceğinden ne kadar eminsiniz?

2. Seks yapmaya başlamak sizin için zor mu?

3. Seks yaparken, ereksiyonunuzu koruyabiliyor musunuz?

4. Seks sırasında, ereksiyonunuzu sonuna kadar sürdürmek ne kadar zor?

5. Seks sizin için eğlenceli mi?

7. En iyi ereksiyonlarınızı ne zaman alırsınız?

Seçtiğiniz cevaplara bağlı olarak, bu test size daha fazla tavsiye alıp almama noktasında yardımcı olabilir. Araştırmaya katılan doktorlardan Kieran Seyan diyor ki: "Bir ereksiyon elde etme ve sürdürme yeteneğine sahip olmak, hem fiziksel hem de zihinsel olarak erkekler için son derece önemlidir. Erkeklerin bir problem yaşadığı zaman, sadece bir sağlık profesyoneliyle değil, aynı zamanda partnerleriyle de konuşmaları gerçekten zordur. Erektil Disfonksiyon, birçok erkeğin farkına vardığından daha yaygındır ve yaşadıkları meseleler sıklıkla tedavi edilebilir durumdadır. "

UTANÇ DUYULACAK BİR ŞEY DEĞİL

Doktar Seyan şöyle devam etti: “Bu durum insanların utanç duyması gereken bir şey değil ve insanları yardım almak konusunda daha fazla teşvik etmeliyiz." 

Erektil Disfonksiyon'a neden olabilecek ciddi sağlık koşulları arasında özellikle 40 yaş ve üstü hastalarda yüksek tansiyon, prostat sorunları ve tip 2 diyabet bulunmakta. Daha genç erkeklerde ise anksiyete ve depresyon gibi psikolojik temelli rahatsızlıklar birer neden olabiliyor. 

Kaynak: elmaelma.com

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 60 saniyede ereksiyon testi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro