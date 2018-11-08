Beyler yatak odasında sorun yaşıyorsanız dert etmeyin, yalnız değilsiniz. Erkeklerin 4'de biri cinsel hayatında sorun yaşıyor. Sorunların yaygın bir kısmı da ereksiyon süresiyle ilgili. elmaelma.com'da yayınlanan ve Lloyds Pharmacy tarafından yapılan yeni bir çalışma, ereksiyonun sürdürülmesi söz konusu olduğunda birçok erkeğin yardıma ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. İngiltere'de erkeklerin dörtte birinden fazlası cinsel ilişkiye girdiklerinde problem yaşamakta ve yüzde 42'si de sıklıkla yarı ereksiyon yaşıyor. 10 kişiden biri de, tavsiye almaktan ziyade cinsellikten tamamen vazgeçmeyi tercih ediyor.

Konuya dikkat çekmeye çalışan Lloyds Pharmacy, küçük bir yardımdan yararlanıp yararlanamayacağını görmek için erkekler için basit ve hızlı bir test hazırladı.

Testin adı: 60 saniyede ereksiyon testi

Yedi çoktan seçmeli sorudan oluşan testin tamamlanması sadece 60 saniye sürmelidir.

İşte sorulara bir bakalım:

1. Bir ereksiyon yaşadığınızdan ve bunun devam edeceğinden ne kadar eminsiniz?

2. Seks yapmaya başlamak sizin için zor mu?

3. Seks yaparken, ereksiyonunuzu koruyabiliyor musunuz?

4. Seks sırasında, ereksiyonunuzu sonuna kadar sürdürmek ne kadar zor?

5. Seks sizin için eğlenceli mi?

7. En iyi ereksiyonlarınızı ne zaman alırsınız?

Seçtiğiniz cevaplara bağlı olarak, bu test size daha fazla tavsiye alıp almama noktasında yardımcı olabilir. Araştırmaya katılan doktorlardan Kieran Seyan diyor ki: "Bir ereksiyon elde etme ve sürdürme yeteneğine sahip olmak, hem fiziksel hem de zihinsel olarak erkekler için son derece önemlidir. Erkeklerin bir problem yaşadığı zaman, sadece bir sağlık profesyoneliyle değil, aynı zamanda partnerleriyle de konuşmaları gerçekten zordur. Erektil Disfonksiyon, birçok erkeğin farkına vardığından daha yaygındır ve yaşadıkları meseleler sıklıkla tedavi edilebilir durumdadır. "

UTANÇ DUYULACAK BİR ŞEY DEĞİL

Doktar Seyan şöyle devam etti: “Bu durum insanların utanç duyması gereken bir şey değil ve insanları yardım almak konusunda daha fazla teşvik etmeliyiz."

Erektil Disfonksiyon'a neden olabilecek ciddi sağlık koşulları arasında özellikle 40 yaş ve üstü hastalarda yüksek tansiyon, prostat sorunları ve tip 2 diyabet bulunmakta. Daha genç erkeklerde ise anksiyete ve depresyon gibi psikolojik temelli rahatsızlıklar birer neden olabiliyor.

Kaynak: elmaelma.com