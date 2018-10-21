3 ülkeden flaş 'Kaşıkçı' açıklaması! İnanılır olması...

Suudi yetkililerin, Kaşıkçı'nın kaybolmasından 2 hafta sonra yaptığı ve 60 yaşındaki gazetecinin 'kavga esnasında öldüğünü' iddia ederek 'olayı saklamaya çalışan sorumlularının gözaltına alındığı' şeklindeki açıklamalarına tepkiler sürüyor.

Suudi Arabistan'ın söz konusu açıklaması ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama geldi.

İngiltere, Almanya ve Fransa; Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasının inanılır olması için olgularla desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

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