28 Şubat davasında da karar açıklanıyor! Ne ceza verildi?..

28 ŞUBAT dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada karar saat 17.30'da açıklanacak. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü köşesinde, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve İkinci Başkan Çevik Bir'in de bulunduğu 103 sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılacaklarını ve tutuklanacaklarını yazdı...

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bazı sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, verilen dilekçeleri tutanağa yazdırdı.

Ardından hazır bulunan sanıklara son sözleri soruldu. Daha sonra Başkan Yiğitsoy, hükmün açıklanması için saat 17.30'a kadar duruşmaya ara verildiğini açıkladı.

Cem Küçük duyurdu! 28 Şubatçıların hepsine bugün ceza çıkacak



