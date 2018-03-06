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10 bin yeni polis için başvurular başlıyor

10 bin yeni polis için başvurular başlıyor

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM 2018) 10 bin polis alımı için ilk adımı attı. Peki polislik için aranan şarlar ne? POMEM 2018 başvuruları için ön başvuru POMEM'in resmi web sitesinden yapılacak. Şartların da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 22:49 - Güncelleme: 06-03-2018 00:21

POMEM 2018 başvuruları başlıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi, lisans mezunlarından bu yıl 7 bin 200 erkek ve 800 kadın olmak üzere toplamda 8 bin öğrenci aday alacak. POMEM bu yıl önlisans mezunlarından ise bin 800 erkek ile 200 kadın olmak üzere 2 bin öğrenci alacak.

Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında ilan yayımladı.

Lisans mezunları arasından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve Ön Lisans mezunları arasından bin 800 erkek, 200 kadın alımı yapacak olan POMEM, toplam 10 bin öğrenci adayını kabul edecek. POMEM başvuru şartları hakkındaki detaylar ise ilerleyen günlerde yapılacak.

İşte, o açıklama:

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır.

Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Mart 2018 23:15 FETÖ'nün elemanları devlete sızmış. Ne sızması, devlete yerleştirilmiş... Yerlerine Menzil'ciler geliyor!.

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