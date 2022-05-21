Zillet'e bak Zillet'e!..



Elini vicdanına koyan, parti rozetini bir dakika olsa bile çıkarabilen herkese sormak istiyorum…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti…

Türk milleti…

Böylesine bir muhalefeti hak ediyor mu?

Açık ve net;

İsveç ve Finlandiya…

Terör örgütü destekçisi iki ülke…

Bu iki ülkenin barındırdığı yüzlerce PKK’lı, DHKP-C’ li terörist var…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti isim, isim bu hainleri listelemiş...

Şimdi iki ülke de NATO’ya girmek istiyormuş!

Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “VETO” etmesi halinde üye olmaları imkânsız…

Türk Devletini ikna etmeliler...

Tabiki ABD...

Ama Türkiye eski Türkiye değil...

Bu ülkelere, “Terör desteğini bitirmeden, teröristleri iade etmeden NATO’ya girmelerine onay vermeyiz” diyen sadece iki yiğit devlet adamı var..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli...

Türk Devleti ve Türk Milleti adına gereken milli duruşu kararlılıkla gösteriyorlar..

Peki ülkemim muhalefeti ne yapıyor!..

Ses yok!..

Çıkıp “Bu bir milli mesele, bunun siyaseti olmaz” diyerek Türk Devletine destek veren yok!..

Şöyle bir bakalım…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir açıklama var mı?

-YOK

İP Genel Başkanı Meral Akşener’den bir açıklama var mı?

-YOK

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan bir açıklama var mı?

-YOK

DEVA ve Gelecek partilerinin Genel Başkanları Babacan ve Davutoğlu’ndan bir açıklama var mı?

-YOK

Ya kendi sorumlulukları dışında her açıklamayı yapıp iktidara ayar vermeye çalışan TÜSİAD gibi iş dünyasından var mı?

-YOK

YOK, çünkü YAPAMAZLAR!

Çünkü İsveç ve Finlandiya’nın velinimeti olan ABD’ye göbekten bağlılar…

Çünkü terör örgütünün siyasi kanadı HDP ile ittifaktalar…

Çünkü Tayyip Erdoğan’ı ve Devlet Bahçeli’yi devirmeyi vatana, millete sadakat duygusundan önüne geçirmişler…

Çünkü terörist Demirtaş’ı, Kavala’yı cezaevinden çıkarmak için iktidar olmayı bekliyorlar..

Yani HDP’ nin oyunu almak için şimdi susarak HDP’ye yani yurt dışındaki kaçak teröristlere destek veriyorlar..

Hadi biri çıksın TBMM kürsüsünden “ Ey İsveç, Ey Finlandiya barındırdığın teröristleri Türkiye’ye iade et” desin bakalım…

Hadi!..

Ne acı soru değil mi?

Bunu “Atatürk’ün partisiyiz” diyen CHP’ye..

Bunu “Milliyetçiyiz “ diyen İP’ e soruyoruz!..

Acı ama gerçek bu!..

Ruhlarını ABD'ye teslim etmişler...

Allah bu devleti yönetmeyi bunlara nasip etmesin…

Yahu siz ne zaman Türk Devletinin menfaatlerinden yana olacaksınız? diye sormamak mümkün mü?

Yazıklar olsun iradesizliğinize, omurgasızlığınıza…



Ayrıca İP'çiler!..

Hani Devlet Bey’e “Davayı sattı” diye hakaret ediyorlardı ya!..

Kimin kimi sattığı ortada…

“Demirtaş ve Kavala serbest bırakılsın. HDP kapanmasın” diyenler

HDP’nin PKK’ya gönderdiği evlatlarını HDP kapısında bekleyen Diyarbakır annelerine “proje” yakıştırması yapanlar,

PKK'ya hizmet ettikleri için görevden alınan Belediye Başkanlarına sahip çıkanlar...

Kahvaltı yapmak için bekledikleri Terörist Demirtaş ve Kavala'ya sahip çıkıp cezaevinden çıkarmak isteyenler...

Terör örgütü ile mücadeledeki başarı için iki kelime etmeyenler...

İşte en son İsveç ve Finlandiya’daki teröristlerin iade edilmesini isteyen Türk Devletine destek vermeyenler...

KİMLER?

Asıl davayı satanların kendileri!.

Şimdi kalkmışsın oy avcılığı için “ İstanbul havaalanını Mustafa Kemal Atatürk Havaalanı yapacağız” diyorsun!.

Kim söylüyor…

Atatürk düşmanı tescilli HDP’ye iki çift söz edemeyen, “ Mustafa Kemal’in itleri” şeklindeki hakaretine cevap dahi veremeyen Meral hanım söylüyor!..

Partiyi kurmak ve teşkilatlanmak için Türk Milliyetçilerini kullanıp palazlandıktan sonra onları kapıya koyan, Türk Milliyetçiliğinin sözünü dahi edemeyen Meral hanım söylüyor!..

Bugün katıldığı programda bir kez daha Sultan 2. Abdülhamid Han'ı hedef alan “Buranın öznesi Abdülhamid'se bugünün öznesi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün de istibdat var." diyebilecek kadar ipleri kimlerin elinde olduğu belli olan Meral hanım söylüyor.Şuursuz açıklamaları için özür dileyeceğine utanmadan hâlâ konuşuyor…

Ah "Proje İP'e" kanan Türk Milliyetçisi- Ülkücü kardeşim!..

Gerçeklerle yüzleştin mi!..

Kimlermiş davanızı satan!..

Devlet Bey muhalefete "ZİLLET " yakıştırması sözünde ne kadar haklıymış...

Onun için derim ki ;

Bu işin siyaseti yok kardeşim...

Söz konusu vatan değil mi?

Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye destek olmayı bir gazeteciden önce bu vatanın bir evladı olarak görev sayıyorum…