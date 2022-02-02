Yüz güldüren sonuçlar

Sevgili dostlar; geçtiğimiz yaz mevsiminden bu yana, yurt genelinde karşılaşmış olduğumuz kuraklık tehlikesi karşısında, rahmet ve bereket zerrecikleri halinde adeta yüreğimize su serpip umutlarımızı yeşertircesine lapa-lapa dökülen karlar, bazılarının İNCE HESAPLARI’nın aleniyete dönüşmesine sebep olmuştu.

Onların DIŞ BAĞLANTILI organizasyonlarla sonuç elde etme peşindeki planlarının su yüzüne çıkması karşısında proje liderinin “kim sızdırdı bu görüntüleri” şeklinde ortaya koyduğu tepki sonucu, organize olmuş yandaşlar ona sahip çıkarcasına yağmakta olan karı “FELAKET” olarak vasıflandırmış, ama tam aksine Meteorolojinin günler öncesi uyarılarına rağmen gereken tedbirleri alıp kamuoyunun beklediği beceri ve heyecanı gösterememelerine dayalı olarak meydana gelen ve İstanbul halkını perişan eden, bizzat kendilerinin sergilediği o “YÖNETİM FELAKETİ”ne hiç değinmemişlerdi.

Gel gör ki; son bir haftadır akl-ı selim sahibi, vicdanının sesini dinleyen çoğunluk, yağan kar’ı “rahmet ve bereket” olarak adlandırırken, belli bir azınlık da, açıklamaktan çekindikleri kendi gizli planlarının üzerindeki sis bulutunun devamlılığını temin etmek için “KAR FELAKETİ” demeye devam etti durdu. Bu arada milletin yüzünü güldüren umutlarımızı yeşerten çok güzel sonuçlar elde edilmedi değil.

Nitekim 22 Ağustos 2020’de Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrası, bir yıl içerisinde Develi ilçesi adeta yeniden inşa edilmiş ve yapımı tamamlanan 142 konut 82 dükkan 71 daire hak sahiplerine teslim edilmişti. Teslim tesellüm işleminin resmiyete yansıması ise geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşmiş ve bütün millet yaraların sarıldığına Devletin vatandaşına ne ölçüde sahip çıktığına şahit olmuş, kısacası felaket tellalları ne derse desin dost-düşman herkes Giresun-Dereli’de bir kere daha devlet-millet kaynaşmasına en önemli özelliği BİR OLAN’ı belirlemek olan bu aziz milletin birlik ve beraberliğine açıkça şahit olmuştu.

YENİ EKONOMİ MODELİ’NİN EN ÖNEMLİ AYAĞI İHRACAT!

Yüzümüzü güldüren en parlak sonuç; açıklanan verilere göre Türkiye’nin ihracatı 2021’de elde edilen yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en yüksek seviyedeki ihracatını gerçekleştirmiş oluyordu.

Bunun da en ümit veren tarafı, ekonominin lokomotifi haline gelen ihracatta sanayi sektörünün açık arayla ağırlığını hissettirmesi idi. Yaklaşık 32 bini aşkın firmamız ihracat ailesine katılmış ve bunların ihracat yapmış olduğu ülke sayısı yaklaşık 229’a ulaşmıştı.

2022’de belirlenen ihracat hedefi ise 250 milyar dolar. İnşaAllah Rabbim ülkemizi görünen ve görünmeyen kaza ve belalardan, namertlerin kurduğu tuzaklardan emin kılar da, belirlediğimiz hedeflere ulaşırız.

SANAYİMİZİN PARLAYAN YILDIZI!

Sevgili dostlar, sanayi ürünlerimiz ihracat kalemlerimiz arasında kendisini nasıl hissettiriyorsa Savunma Sanayisi’ne yönelik ihracatımız da, sanayi ürünleri arasındaki farklılığını aynı ölçüde idraklere sunmaktadır.

Nitekim 2021’de Savunma Sanayiinde 3,2 milyar dolarlık ihracat yapılarak rekor kırılmıştır. Belirlenen hedef ise, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Savunma Sanayiinde gerçekleştireceğimiz ihracatla dünyada ilk 10 ülke arasına girmemiz olacaktır.

İşte bu doğrultuda Savunma Sanayii Başkanı sayın İsmail Demir 2022 yılının hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

GÖKLERE TÜRK DAMGASI VURULACAK!

Kendimize özgü GÖKBEY’in Jandarma Genel Komutanlığına teslimatı bu yıl gerçekleşecek. Aynı şekilde HÜRJET hangardan çıkacak. Mini İHA-D ve Mühimmat bırakan MİNİ İHA BOYGA ilk kez kullanıma girecek.

Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Son A400M uçağının teslimatı yapılarak 10 uçaklık A400M Fiomuz tamamlanacak.

Hava’dan havaya GÖKTUĞ HAVAFÜZESİ projesi kapsamında BOZDOĞAN Görüş İçi Füzeler ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerin teslimatı yapılacak.

Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez İstanbul Fırkateyni’ne monte edilecek. SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzelerinin ilk teslimatları gerçekleşecek.

KARAOK Füzemiz ilk olarak bu yıl envantere girecek. Sayın Demir, bu güne kadar Savunma Sanayii ürünlerimizi ihraç etmiş olduğumuz ülkelerin sayısını 170 olarak açıkladı. İhraç ürün çeşitlerimizin adedini de İHA ve SİHA’larla birlikte kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere 228 olarak belirtti.

Sayın Demir, yapmış olduğu açıklamada geçtiğimiz yıl kamuoyu ile paylaştıkları hedefin yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini ifade etti, dua ve ümidimiz bu yılki gerçekleştirme oranlarının daha yukarılarda olmasıdır.

BİR YERE NE KADAR HIZLI VE RAHAT GİDERSEK ORASI O KADAR BİZİMDİR!

Sevgili dostlar; işte yüzümüzü güldüren bir sonuç daha… Zonguldak-Kilimli-Filyos güzergahında yolculuk süresini 30 dakikadan 5 dakikaya indiren ve bir vefa örneği olarak merhum Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın adıyla anılan Kilimli tünellerinin resmî açılışı bu hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak. Böylece Türkiye’nin en önemli lojistik üstlerinden biri olan Filyos Limanı’na ulaşım süresi bihayli kolaylaşmış ve süre itibariyle kısalmış olacak. Bununla birlikte bir yıl içerisinde zamandan 22,4 milyon TL akaryakıttan ise 2,1 Milyon TL tasarruf elde edilmiş olunacak.

Yine dün yüzümüzü güldüren bir başka haberle gönlümüz huzur buldu. Ayvalık- Küçükkuyu güzergahından Çanakkale’ye ulaşmayı hedeflediğinizde Anadolu’nun saf çocuğu kıvrım kıvrım akan Sakarya misali ancak döne-döne Kazdağları’nı aşabilirdiniz. Şimdi ise Kazdağları’nı devre dışı bırakacak olan T-2 Tünel çalışmaları tamamına erdi ve tünelin ucundaki ışık artık göründü. Böylece ancak 45-50 dakikada, binbir zahmetle tırmanılan Kazdağlarını 7 dakikada aşmak mümkün olacak ve yıl itibariyle zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon tl tasarruf edilmiş olacak.

Büyüklerimiz boşuna dememiş, “Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz.”

Kalın sağlıcakla sevgili dostlar.