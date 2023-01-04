2022'de iz bırakan icraatlar!

Sevgili dostlar; şahıs olarak değil de, il il veya bölge-bölge 31 Aralık 2022’den itibaren geriye doğru dönüp baktığımızda, mesela bizler Düzce’liler olarak, yaz sağanakları karşısında geçirdiğimiz endişeli günleri ve daha dün denilecek kadar yakın zamanda, 23 Kasım 2022’de, adeta 1999’un endişe ve korkularını güncelleştirircesine gerçekleşen 5.9 ölçeğindeki sarsıntıyı unutmamız mümkün değildir.

Elbetteki karşılaşmış olduğumuz bu sıkıntıların her biri karşısında, “beterin beteri var” deyip, halimize şükretmiş, beklenmeyen hal karşısında birbirimizle bütünleşmiş, karşılaşmış olduğumuz sıkıntıları yalnız konu-komşu vasıtasıyla değil, Millet-Devlet bütünleşmesi içerisinde aşmıştık. Böylece “bizi biz yapan” değerlerin potasında bir kere daha erimiş, birbirimizle yeniden kaynaşmış ve hep birlikte Türkiye olmuştuk.

Beşer iradesi dışında meydana gelen bu olaylar karşısında kaderin kıskacında yoğrulmuş olmanın tabiî sonucu, yüreğimizde pekiştirip davranışlarımıza yansıttığımız kökü mazide olan o kabulleniş ve ilkelerimiz doğrultusunda geride bırakmış olduğumuz seneyi, bir de fizik boyutta yapılanlar açısından gözden geçirdiğimizde; yüzümüzü güldürecek, gençlerimize umut bahşedecek, herbirimizin gururunu okşayacak büyük işlerin yapıldığına şahit oluyoruz.

Gençlerin yüzü güldü

3,3 milyon gencimiz, yüksek öğrenimleri süresince KYK’dan burs almış ve ancak bu şekilde okullarını tamamlayabilmiş, ama devlete borçlu olarak hayata atılmışlardı. Elbetteki bir öğrencinin mezun olur olmaz iş bulması ve bu şekilde borcunu ödeme imkanını elde etmesi her zaman mümkün olmuyordu. Dolayısıyla, yürürlükteki mevzuat gereği, zaman içerisinde gençlerin borcu katlanmış oluyordu. İşte devletimiz 2022 yılında 3,3 milyon gencin 27 milyar tutarındaki kredi borcunu tamamen sildi.

Türkiye artık kendi doğalgazını, petrolünü kendisi çıkarıyor!

Dünyada bir devletin bağımsızlığının ve bu doğrultuda ülkesinin toprak altı, toprak üstü varlığı üzerindeki hükümranlığının en belirgin tezahürü, toprak altı zenginliklerini, bilhassa petrol ve doğalgazını bizzat kendisinin çıkarabilme güç, kuvvet, imkan, alt yapı ve pratiğine sahip olmasıdır.

İşte Türkiye, bu doğrultuda; ilk olarak sondaj flosunu oluşturmuş, bundan birkaç ay önce de flosuna kattığı son sondaj gemisi ABDÜLHAMİT HAN ‘ı görev yeri Akdeniz’e uğurlamıştı. En son geçtiğimiz günlerde Karadeniz’de 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek toplam rezerv miktarını 710 milyar metreküpe yükseltmişti. Türkiye bununla da kalmadı, Avrupa’nın en büyüğü olan Silivri Doğalgaz Depolama tesislerini açtı. Aynı şekilde Türkiye, Karadeniz gazını vatandaşımıza ulaştıracak olan boru hattını da bu süre içerisinde denize indirdi.

Bir zamanlar kendilerini etkin kabul eden güçler, “el elin yitiğini nasıl ararsa” aynen o misal bizim ülkemizde de petrol aramışlardı. Ama her seferinde “burada petrol yok” deyip, açtıkları kuyulara beton dökmüşlerdi. Ne zamanki; “hür doğdum, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış; şaşarım” haykırışıyla kendimize geldik, emperyalist alçakların beton döktüğü kuyuların yanı başında yaptığımız sondajlardan elimiz boş dönmedik. Adana’da, en son olarak da, terörden temizlediğimiz Şırnak Gabar dağında 150 milyon varil kapasiteli petrol keşfettik.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi gerçekleştirildi!

Yine bu yıl, “İlk Evim, İlk işyerim” adı altında yürürlüğe konulan projeyle, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatıldı. Bu doğrultuda 5 bin 615 konutun temeli atıldı, bunun yanında tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Kronikleşen bütün sorunlar çözüme kavuştu!

Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat kavramlarının birlikteliği içerisinde ifade edilen yeni ekonomik modelini tercih eden Devlet, yalnız sanayici ve turizmcinin büyümesini ön planda tutmuyor, aynı zamanda sosyal devlet olma sorumluluk ve bilinci içerisinde sermaye dengesini göz önünde bulundurarak işçi ve memur kesimini enflasyonun altında ezdirmemek için 2022’nin tamamı itibariyle, asgarî ücrete yüzde 95, memur maaşlarına yüzde 87, memur emekli aylıklarına ise yüzde 86 zam uyguladı.

En önemlisi çalışan kesim ve emekliler için kangrene dönüşen ve çözüme kavuşturulması hayal bile edilemeyen, 3600 Ek Göstergesinin kabulü ve bunun bütün memurlara yansıtılması ve yaş haddi olmaksızın EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile Taşeron İşçilerin probleminin çözülmesi de 2022’de gerçekleşmiş oldu.

Ve son müjde...

3 Ocak Salı günü sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı; Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. 2022’de, bir önceki yıla göre ihracatımız, ortalama yüzde 12.9 artarak 254,2 milyara ulaştı.

Daha da önemlisi millî paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197’yi buldu. Türk lirası ile gerçekleşen dış ticaret hacmimiz ise 350 milyar liraya ulaştı. Artık, azımsanamayacak miktarda kendi millî parasıyla ihracat yapan bir Türkiye var…

Daha nice ufuklara… Yolumuz açık olsun, Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Kalın sağlıcakla sevgili dostlar.